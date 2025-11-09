Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка
Військова служба була для Богдана Олешка великим покликанням
У листопаді 2024 року Богдан Олешко добровільно доєднався до Сил оборони

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Олешка.

40-річний солдат Ігор Якимчук загинув 31 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Богдан Олешко народився 2 грудня 1995 року у селі Морочне колишнього Зарічненського району. Закінчив тамтешню школу, а згодом вступив до Вищого професійного училища №1 у Рівному – здобув кваліфікацію техніка-дизайнера.

Після навчання чоловік реалізовував себе у різних сферах, зокрема мав досвід роботи експедитором. Богдан не служив в армії, але у листопаді 2024 року добровільно доєднався до Сил оборони.

У листопаді 2024 року Богдан Олешко добровільно доєднався до Сил оборони
У листопаді 2024 року Богдан Олешко добровільно доєднався до Сил оборони
«Військова служба стала для нього великим покликанням. Він дуже сильно горів цією справою. Отримав звання молодшого сержанта, був справжнім командиром та побратимом – цілеспрямованим, сильним, завжди прагнув досягнути поставлених завдань. При цьому залишався добрим, чесним та справедливим», – розповідає дружина бійця.

Богдан любив життя та пригоди, з дитинства захоплювався риболовлею та спортом, часто вирушав у подорожі. Його девізом стали слова: «Де Січ – там воля, де козаки – там сила».

На жаль, 29-річний молодший сержант Богдан Олешко загинув у бою в серпні 2025 року.

Прощання з Богданом Олешком відбудеться у вівторок, 4 листопада, о 10:00 на майдані Незалежності у Рівному. Поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» обласного центру.

Траурний портрет Богдана Олешка
Траурний портрет Богдана Олешка
У листопаді 2024 року Богдан Олешко добровільно доєднався до Сил оборони
Прощання з Богданом Олешком
Прощання з Богданом Олешком
Прощання з Богданом Олешком
Прощання з Богданом Олешком
З найрідніших у Богдана залишилися дружина, батько та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

