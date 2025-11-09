Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка

У листопаді 2024 року Богдан Олешко добровільно доєднався до Сил оборони

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Олешка.

Богдан Олешко народився 2 грудня 1995 року у селі Морочне колишнього Зарічненського району. Закінчив тамтешню школу, а згодом вступив до Вищого професійного училища №1 у Рівному – здобув кваліфікацію техніка-дизайнера.

Після навчання чоловік реалізовував себе у різних сферах, зокрема мав досвід роботи експедитором. Богдан не служив в армії, але у листопаді 2024 року добровільно доєднався до Сил оборони.

«Військова служба стала для нього великим покликанням. Він дуже сильно горів цією справою. Отримав звання молодшого сержанта, був справжнім командиром та побратимом – цілеспрямованим, сильним, завжди прагнув досягнути поставлених завдань. При цьому залишався добрим, чесним та справедливим», – розповідає дружина бійця.

Богдан любив життя та пригоди, з дитинства захоплювався риболовлею та спортом, часто вирушав у подорожі. Його девізом стали слова: «Де Січ – там воля, де козаки – там сила».

На жаль, 29-річний молодший сержант Богдан Олешко загинув у бою в серпні 2025 року.

Прощання з Богданом Олешком відбудеться у вівторок, 4 листопада, о 10:00 на майдані Незалежності у Рівному. Поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» обласного центру.

З найрідніших у Богдана залишилися дружина, батько та сестра.

