24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 24 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 грудня в Україні та світі відзначають одне з найважливіших християнських свят – Святвечір (Навечір’я Різдва Христового). Також сьогодні професійне свято відзначають працівники архівних установ України. Це день особливого духовного очікування та родинних традицій.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників архівних установ України

Професійне свято День працівників архівних установ України припадає на 24 грудня. Цей день був запроваджений указом Леоніда Кучми у 1998 році. Бібліотечно-архівний відділ, на той час перший державний орган з управління архівними документами, був створений на початку XX сторіччя та функціонував з 1917 року. З 1999 року ця організація отримала назву Державний комітет архівів України.

В архівних установах держави зберігається більше ніж 60 млн одиниць різних видів документів. В різних містах держави зосереджено понад 700 архівів. Зараз загальна кількість працівників таких установ складає більш ніж 5000.

Працівники архівів – люди багатогранні, які мають широкий кругозір, розуміються у документообігу, історії та мають добре розвинені навички обробки великих обсягів інформації у дуже стислі строки.

Міжнародні та національні свята

День покупця в останню хвилину

День покупця в останню хвилину (​Last-Minute Shopper’s Day) відзначають 24 грудня кожного. Ця подія про феномен шопінгу в останню хвилину. Впізнаєте себе? Тоді це свято для вас! Це день, присвячений тим, хто відкладає святковий шопінг до останнього. Цей день знаменує собою останню можливість для покупців завершити свої святкові покупки. Це культурний феномен, який існує вже багато століть, а в інтернеті можна знайти безліч порад, як пережити шопінг в останню хвилину.

Релігійні свята та їхня історія

Навечір’я Різдва Христового (Святвечір)

24 грудня православна церква вшановує переддень народження Ісуса Христа. Історія свята сягає перших століть християнства. Це час найсуворішого посту, який триває до вечірньої зорі.

Для мільйонів українців як і вірян по усьому світу це головне родинне свято року. У цей день завершується Різдвяний піст. Традиційно родини збираються за столом із появою першої зірки, яка символізує Вифлеємську зорю. На столі обов’язково мають бути 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

Згідно з Євангелієм, саме цього вечора Діва Марія та Йосип прибули до Вифлеєма, де в печері народився Син Божий. Святвечір наповнений глибоким символізмом: сіно під скатертиною нагадує про ясла, де лежало немовля, а спільна молитва створює потужний духовний захист для всієї родини на наступний рік.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Святвечір небо зоряне – буде гарний врожай гороху та ягід;

якщо почалася потужна хуртовина – бджоли будуть добре роїтися;

іній на деревах віщує врожай зернових культур;

ожеледиця на дорогах – до великого врожаю овочів, особливо огірків.

Історичні події

1518 рік – король Сигізмунд І дозволяє князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права;

1624 рік – гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством;

1814 рік – у Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписують договір, що завершує англо-американську війну;

1851 рік – під час пожежі в бібліотеці Конгресу США вщент згоріли 35 тис. книг та безліч унікальних документів;

1871 рік – у Каїрі відбувається прем'єра опери Джузеппе Верді «Аїда», написана для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу;

1903 рік – у Великій Британії видають перший реєстраційний номер для авто – табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;

1908 рік – у Парижі відкривається перше міжнародне авіашоу;

1914 рік – німецький літак скидає бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;

1920 рік – на сцені «Метрополітен-опера» (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконує останню у своїй кар'єрі партію – Елеазара (Галеві «Дочка кардинала»);

1991 рік – незалежність України визнають Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія;

1997 рік – відбувається перший концерт гурту «Мандри», цей день вважається датою заснування гурту;

2004 рік – запускають на орбіту український супутник «Січ-1М».

Іменини

День ангела святкують: Євгенія, Микола, Пилип, Іван, Клавдія.