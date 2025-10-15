Атака на енергооб’єкти України: Міненерго повідомило наслідки

На Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, наразі застосовуються три черги погодинних відключень

Уночі росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – наголошує Міненерго.

Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів – вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення для всіх категорій споживачів. У Запорізькій області – аварійно знеструмлювалась частина промисловості. На зараз – аварійні відключення не застосовуються у жодному регіоні.

«На Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, наразі застосовуються три черги погодинних відключень. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.