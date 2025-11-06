Головна Країна Події в Україні
У Кам'янському з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Кам’янському з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка
Аварійно-рятувальні роботи завершені
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російський удар зруйнував квартири з першого по четвертий поверх, горів дах

У Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Серед уламків будинку знайшли й переляканого котика – його обережно дістали та повернули господарям. Ворожий удар зруйнував квартири з першого по четвертий поверх, горів дах. Понівечені кілька автомобілів», – йдеться у повідомленні.

У Кам’янському з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка фото 1
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

7 фото
На весь екран
фото: ДСНС Дніпропетровщини

На місці працювали 37 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

