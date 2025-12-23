Яке релігійне свято відзначається 24 грудня 2025: традиції та молитва
Свята 24 грудня в церковному календарі – Навечір’я Різдва Христового (Святвечір)
24 грудня православна церква відзначає Навечір’я Різдва Христового, або Святвечір. Це день особливого приготування до одного з найбільших християнських свят, сповнений очікування дива та потужної духовної радості від прийдешнього народження Спасителя.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 грудня 2025 року.
Релігійні свята та їхня історія
Навечір’я Різдва Христового (Святвечір)
24 грудня віряни готуються до великої події – Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Цей день є завершальним етапом сорокаденного посту і відзначається особливою суворістю: згідно з традицією, віряни не вживають їжі «до першої зірки». Вона символізує ту саму Вифлеємську зорю, що вказала волхвам шлях до печери, де народилося Боже Немовля.
Увечері кожна українська родина збирається на «Багату кутю». На столі традиційно стоять 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Це час єднання роду, коли згадують померлих предків і моляться за здоров’я живих. Глибокий символізм Святвечора полягає у переможному світлі, яке приходить у світ, щоб подолати темряву гріха. Також у цей день церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Євгенії, яка поклала своє життя за віру в Христа у III столітті.
Молитви дня
Господи Ісусе Христе, Боже наш, що задля спасіння нашого на землю прийшов і в вертепі народився! Благослови цю вечерю і нас, що в мирі та злагоді зібралися славити Твоє Ім'я. Даруй нам потужну віру, зміцни наші душі та тіла, і сподоби нас зустріти Твоє світле Різдво в радості та чистоті. Охорони дім наш від усякого зла і подаруй Україні мир та благоденство.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки ретельно спостерігали за погодою на Святвечір, вірячи, що вона пророкує майбутній добробут:
- Якщо небо ввечері дуже зоряне – наступного літа буде багато ягід та грибів, а худоба даватиме гарний приплід.
- Якщо на деревах лежить потужний іній – чекайте на багатий врожай зернових.
- Почалася заметіль – бджоли будуть добре роїтися і дадуть багато меду.
- Ясна погода на Святвечір віщує сонячне та тепле літо.
- Також вірили, що якщо в цей день випаде сніг, то весна прийде рано і буде дуже дружною.
