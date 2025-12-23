Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 24 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 24 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 24 грудня в церковному календарі – Навечір’я Різдва Христового (Святвечір)

24 грудня православна церква відзначає Навечір’я Різдва Христового, або Святвечір. Це день особливого приготування до одного з найбільших християнських свят, сповнений очікування дива та потужної духовної радості від прийдешнього народження Спасителя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Навечір’я Різдва Христового (Святвечір)

Яке релігійне свято відзначається 24 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

24 грудня віряни готуються до великої події – Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Цей день є завершальним етапом сорокаденного посту і відзначається особливою суворістю: згідно з традицією, віряни не вживають їжі «до першої зірки». Вона символізує ту саму Вифлеємську зорю, що вказала волхвам шлях до печери, де народилося Боже Немовля.

Увечері кожна українська родина збирається на «Багату кутю». На столі традиційно стоять 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Це час єднання роду, коли згадують померлих предків і моляться за здоров’я живих. Глибокий символізм Святвечора полягає у переможному світлі, яке приходить у світ, щоб подолати темряву гріха. Також у цей день церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Євгенії, яка поклала своє життя за віру в Христа у III столітті.

Молитви дня

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що задля спасіння нашого на землю прийшов і в вертепі народився! Благослови цю вечерю і нас, що в мирі та злагоді зібралися славити Твоє Ім'я. Даруй нам потужну віру, зміцни наші душі та тіла, і сподоби нас зустріти Твоє світле Різдво в радості та чистоті. Охорони дім наш від усякого зла і подаруй Україні мир та благоденство.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки ретельно спостерігали за погодою на Святвечір, вірячи, що вона пророкує майбутній добробут:

  • Якщо небо ввечері дуже зоряне – наступного літа буде багато ягід та грибів, а худоба даватиме гарний приплід.
  • Якщо на деревах лежить потужний іній – чекайте на багатий врожай зернових.
  • Почалася заметіль – бджоли будуть добре роїтися і дадуть багато меду.
  • Ясна погода на Святвечір віщує сонячне та тепле літо.
  • Також вірили, що якщо в цей день випаде сніг, то весна прийде рано і буде дуже дружною.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 листопада віряни святкують день ангела Катерини
День святої Катерини: історія свята, прикмети, традиції, заборони та привітання у прозі, віршах і листівках
24 листопада, 07:30
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
24 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
27 листопада, 22:00
День працівників прокуратури відзначають в Україні 1 грудня
День прокуратури України 2025: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
1 грудня, 09:47
Яке релігійне свято відзначається 2 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 грудня 2025: традиції та молитва
1 грудня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 4 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 грудня 2025: традиції та молитва
3 грудня, 22:00
Президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
16 грудня, 01:33
Яке релігійне свято відзначається 19 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 грудня 2025: традиції та молитва
18 грудня, 22:00
15 грудня – День працівників суду
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах
15 грудня, 05:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 24 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 грудня 2025: традиції та молитва
«Кожен рік війни має свою ціну». Військовий аналітик розповів, як змінилася війна у 2025-му
«Кожен рік війни має свою ціну». Військовий аналітик розповів, як змінилася війна у 2025-му
У Миколаєві приватна компанія готувала для шкіл їжу з кишковою паличкою – Генпрокуратура
У Миколаєві приватна компанія готувала для шкіл їжу з кишковою паличкою – Генпрокуратура
Лижний сезон зірвано. Що відбувається на карпатських курортах посеред зими
Лижний сезон зірвано. Що відбувається на карпатських курортах посеред зими
Україна просить Польщу екстрадувати російського археолога, який проводив розкопки в окупованому Криму
Україна просить Польщу екстрадувати російського археолога, який проводив розкопки в окупованому Криму
Вагітність стала несподіванкою. Жінка народила двійню, маючи вже п'ятеро дітей (фото)
Вагітність стала несподіванкою. Жінка народила двійню, маючи вже п'ятеро дітей (фото)

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua