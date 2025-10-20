Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині
Триває ліквідація наслідків атаки
фото: ДТЕК/Telegram

Стався шостий масштабний удар росіян на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці

Зранку 20 жовтня російська терористична армія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже шостий масштабний удар росіян на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Раніше російські війська масовано обстріляли шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. За попередніми даними, обстріл відбувся у Тернівні. Як інформує «Главком» з посиланням на ДТЕК, усіх гірників, які опинились під землею через атаку, підняли на поверхню.

До слова, 26 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку на шахту ДТЕК. Через обстріл загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Теги: ДТЕК Дніпропетровщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські КАБи отримали реактивні двигуни
Військовий експерт розповів, як зупинити реактивні КАБи
Сьогодні, 14:36
Мама та син під час зустрічі у таборі для військовополонених
Полоненого окупанта у табір приїхала провідати мама. Жінка неабияк здивувала мережу
Вчора, 22:15
На службу Сергія Толочика призвали у листопаді 2022 року
Зник безвісти під час виконання завдання біля Краматорська. Згадаймо Сергія Толочика
9 жовтня, 09:00
Арестович в інтерв'ю Ксенії Собчак озвучив свій «мирний план», що передбачає капітуляцію, та відкрито атакував українську державність
Арестович розказав, чому посварився із Залужним
7 жовтня, 11:38
Аналітики вважають, що «Валдай» давно перетворився на політичний театр Путіна
Валдайська двіжуха Путіна, або До іменин диктатора
7 жовтня, 10:15
Путін виставив рахунок за війну в Україні кожному росіянину
Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину
30 вересня, 10:35
Путін намагається уникати відкритого конфлікту з НАТО, але все одно продовжує провокації
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
28 вересня, 03:42
На місці працюють відповідні екстрені служби
Окупанти атакували один з навчальних центрів ЗСУ: є втрати серед особового складу
24 вересня, 15:36
Пол Йонсон: «Ми повинні прийняти нове європейське мислення»
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
23 вересня, 13:15

Події в Україні

Окупанти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині
Окупанти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині
Міноборони планує посилити контроль над оборонними закупівлями: з'являться дві нові професії
Міноборони планує посилити контроль над оборонними закупівлями: з'являться дві нові професії
Військовий експерт розповів, як зупинити реактивні КАБи
Військовий експерт розповів, як зупинити реактивні КАБи
У ЗСУ створено Угруповання об’єднаних сил: хто ним керуватиме
У ЗСУ створено Угруповання об’єднаних сил: хто ним керуватиме
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua