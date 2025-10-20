Окупанти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині

Стався шостий масштабний удар росіян на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці

Зранку 20 жовтня російська терористична армія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже шостий масштабний удар росіян на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Раніше російські війська масовано обстріляли шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. За попередніми даними, обстріл відбувся у Тернівні. Як інформує «Главком» з посиланням на ДТЕК, усіх гірників, які опинились під землею через атаку, підняли на поверхню.

До слова, 26 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку на шахту ДТЕК. Через обстріл загинув один працівник, ще троє отримали поранення.