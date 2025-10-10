Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією
Клімовичс: Зараз ведеться дискусія, чи варто призивати в армію жінок. І загальна відповідь – варто…
фото надане Атісом Клімовичсом

Атіс Клімовичс: «По-перше, давно слід покінчити з цією дискримінацією за статевою ознакою…»

Латвійський воєнний кореспондент Атіс Клімовичс розповів в інтерв’ю «Главкому», як його країна готується до війни з РФ та чи варто, на його думку, призивати жінок до армії.  

За його словами, наразі відновлено строкову службу, і до 2027 року планується призивати близько чотирьох тисяч юнаків. Водночас ведеться дискусія про можливість залучення жінок до армії. Клімовичс пояснив, що це дозволить ліквідувати дискримінацію за статевою ознакою та вивільнити чоловіків для інших завдань, наприклад, піхоти, тоді як жінки можуть керувати дронами та іншою технікою.

«Зараз ведеться дискусія і щодо того, чи варто призивати в армію жінок. І загальна відповідь – варто. По-перше, давно слід покінчити з цією дискримінацією за статевою ознакою, а по-друге, жінки зможуть вивільнити чоловіків, які потрібніші на інших напрямках. Тобто, наприклад, жінки будуть керувати дронами, а чоловіки підуть у піхоту», – розповів Клімовичс.

Щодо готовності населення захищати країну зі зброєю, він зазначив, що близько 40% латвійців готові до прямих бойових дій, інші планують долучитися як волонтери. Клімовичс додав, що латвійці вже вчаться волонтерській підтримці на прикладі України, зокрема надаючи допомогу на Сході країни.

«За опитуваннями, відсотків сорок… Решта підуть у волонтери. Як волонтерити – ми вже навчилися в Україні. Зараз я тут, а наступного тижня ще п’ятеро латвійців приїдуть. Спочатку до Києва, а потім поженуть машини на Схід», – розповів Клімовичс.

На запитання про армійські приклади для наслідування Клімовичс назвав армію Фінляндії, відзначивши її історичну стійкість у протистоянні агресорам. 

«Можливо, армія Фінляндії. Бо якщо не брати до уваги армію Ізраїля та України, то фіни воювали як ніхто в історії. Москальські орди знову пошиються в дурні, якщо полізують у Фінляндію…», – заужив він.

Раніше латвійський воєнкор і волонтер Атіс Клімовичс на прикладі своєї країни розповів, як, на його думку, Україні слід діяти з так званими «ждунами». 

Клімовичс зазначив, що не розуміє українців, які не хочуть вчити державну мову: «Це дуже погано. Взагалі такого не розумію. Як можна їсти український хліб і зневажати мову України? Хіба людині не важливо знати, хто вона і звідти? А це пізнається через мову». 

За словами волонтера, Латвія вже пройшла через схожі виклики й зробила конкретні кроки для зміцнення державності: школи перейшли на латиську мову, а кількість проросійськи налаштованих громадян помітно зменшилася. «Міняються навіть настрої російськомовних – пропутінців серед них поменшало. Може, ще й тому, що Латвія видворяє російських громадян, які не склали іспит з мови. Зараз таких біля тисячі, і вони також будуть депортовані», – пояснив він.

Теги: війна волонтер Латвія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
2 жовтня, 17:13
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Путін на «Валдаї»: головним ворогом Росії стала Європа
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
4 жовтня, 16:26
Уночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні з початку вересня
16 вересня, 09:58
Президент Фінляндії Стубб пояснив, чому не збиватиме російські дрони одразу, наголосивши на «батозі і прянику» у відносинах із РФ
«Батіг і пряник»: Стубб пояснив, чому Фінляндія не збиватиме російські дрони одразу
29 вересня, 12:38
Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік
18 вересня, 07:33
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2025 року
5 жовтня, 08:29
Датою зникнення експолітика вказано 4 березня 2025 року
Україна оголосила у розшук олігарха Новинського: ексклюзивні деталі
18 вересня, 22:20
Зеленський: Ми готові до зустрічі з Путіним
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
20 вересня, 12:34

Суспільство

Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією
Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2025: традиції та молитва
Що робити зі ждунами? Латвійський воєнкор та волонтер дав пораду Україні
Що робити зі ждунами? Латвійський воєнкор та волонтер дав пораду Україні
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень
Окупанти утримують понад 200 політв’язнів у Криму
Окупанти утримують понад 200 політв’язнів у Криму

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua