Загинув під час виконання завдання на харківському напрямку. Згадаймо Івана Зарівняка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Іван Зарівняк став на захист Батьківщини
колаж: glavcom.ua

Зарівняк стояв на захисті України у складі Третього армійського корпусу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Зарівняка.

Захисник України Іван Зарівняк, який боронив Україну на південно-слобожанському та донецькому напрямках у складі 3‑ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних сил України, загинув 24 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Іван Зарівняк народився 6 липням1988 року, львів’янин. Навчався у ліцеї № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради (колишня середня загальноосвітня школа № 5 м. Львова). Згодом здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка на географічному факультеті.

Чоловік працював менеджером із продажу на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Іван любив катання на лижах, грав у футбол і був палким вболівальником футбольного клубу «Карпати». Захоплювався кулінарією, любив тварин. Був добрим, щирим, чесним, порядним, мужнім та відважним.

фото: Львівська міська рада

Із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини.

Іван Зарівняк боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському та донецькому напрямках у складі Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних сил України. 

фото: Кафедра економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія

Нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».

Як повідомили на кафедрі економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія  Львівського університету імені Франка, Зарівняк загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку 25 вересня 2025 року.

Поховали Івана Зарівняка 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на Личаківському кладовищі у Львові.

«Іван Зарівняк – людина, яку багато хто знав не лише як воїна, а й як спортсмена, що грав у футзал за «Інкогніто», «Лісотех», Advocateam. Він завжди віддавався справі на повну – на майданчику та в житті. Сьогодні ми втратили товариша, друга, приклад мужності й сили духу. Щирі співчуття рідним та близьким Івана. Ми з вами у цю важку хвилину», – написали про захисника в Асоціації футзалу міста Львова. 

фото: Асоціація футзалу міста Львова/Facebook
фото: Кафедра економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія

У захисника залишилися батьки, дружина та сестра з сім’єю. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

