Засідання «Рамштайну». Шмигаль назвав термінові потреби України

30-те засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» проходить у Лондоні

Шмигаль наголосив, що Україні потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь

Міністр оборони Денис Шмигаль на 30-му засіданні контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» подякував «всім партнерам за відчутну підтримку протягом трьох років повномасштабної війни з Росією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля в Telegram.

За словами міністра оборони, для України критично важливо активно реалізувати такі ініціативи:

PURL – потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь.

$6 млрд на виробництво дронів: перехоплювачів для захисту економіки та цивільного населення; FPV, щоб утримувати фронт; ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.

Закласти $60 млрд у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України.

Додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK. «Це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох систем PAC3», – зазначив міністр.

Санкції та конфіскація заморожених російських активів. Шмигаль наголосив: «Економічний тиск має посилюватися, щоб у Росії залишалося менше ресурсів для війни».

фото: Денис Шмигаль/Telegram

«Лише разом ми можемо перемогти. І лише разом можемо забезпечити мир у Європі. Вдячні всім, хто підтримує Україну», – підсумував міністр оборони України.

Як повідомлялося, Велика Британія планує виробити та надати Україні протягом наступних 12 місяців тисячі дронів-камікадзе. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, відкриваючи чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Лондоні.