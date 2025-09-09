Головна Світ Політика
Засідання «Рамштайну». Шмигаль назвав термінові потреби України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

30-те засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» проходить у Лондоні
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль наголосив, що Україні потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь

Міністр оборони Денис Шмигаль на 30-му засіданні контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» подякував «всім партнерам за відчутну підтримку протягом трьох років повномасштабної війни з Росією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля в Telegram.

За словами міністра оборони, для України критично важливо активно реалізувати такі ініціативи:

  • PURL – потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь.
  • $6 млрд на виробництво дронів: перехоплювачів для захисту економіки та цивільного населення; FPV, щоб утримувати фронт; ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.
  • Закласти $60 млрд у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України.
  • Додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK. «Це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох систем PAC3», – зазначив міністр.
  • Санкції та конфіскація заморожених російських активів. Шмигаль наголосив: «Економічний тиск має посилюватися, щоб у Росії залишалося менше ресурсів для війни».
Засідання «Рамштайну». Шмигаль назвав термінові потреби України фото 1
фото: Денис Шмигаль/Telegram

«Лише разом ми можемо перемогти. І лише разом можемо забезпечити мир у Європі. Вдячні всім, хто підтримує Україну», – підсумував міністр оборони України.

Як повідомлялося, Велика Британія планує виробити та надати Україні протягом наступних 12 місяців тисячі дронів-камікадзе. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, відкриваючи чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Лондоні.

Теги: Міноборони війна Велика Британія Денис Шмигаль



