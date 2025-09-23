Головна Світ Політика
Зеленський заявив, що обговорив з Трампом перспективні ідеї для наближення миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський: Я вдячний Президенту Трампу за сильну співпрацю зі Сполученими Штатами
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що багато уваги було приділено питанню повернення дітей, яких викрала Росія

Під час зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН, Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили низку важливих питань. Президент України зазначив, що зустріч була продуктивною, і висловив вдячність Трампу за цю можливість, передає «Главком» із посиланням на пост Зеленського.

Зеленський повідомив, що особлива увага була приділена питанню повернення українських дітей, викрадених Росією. Також обговорювалася підтримка України у захисті життя. Лідери країн розглянули декілька перспективних ідей для прискорення настання миру, зокрема програму PURL та інші потенційні проєкти в її межах, з надією на швидкий результат.

Зеленський відзначив, що Трамп добре розуміє ситуацію та обізнаний з усіма аспектами війни. Він також високо оцінив готовність Трампа допомогти у її завершенні. Окремо відзначається, що перші леді України та США, Олена Зеленська та Меланія Трамп, зустрілися, щоб обговорити долю українських дітей.

«У нас була продуктивна зустріч із Дональдом Трампом на полях ГА ООН, і я вдячний Президенту Трампу за цю можливість. Також щиро ціную те що перші леді наших країн – Меланії Трамп та Олені Зеленській, зустрілися щоб обговорили долю українських дітей», – написав Зеленський.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки. 

Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Меланія Трамп Олена Зеленська

