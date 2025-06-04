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Захищав Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Лозинського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Захищав Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Лозинського
Ярослав Лозинський боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку
колаж: glavcom.ua

Лозинський боронив Україну у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Лозинського.

30 травня 2025 року на Донецькому напрямку поліг захисник України зі Львова Ярослав Лозинський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Ярослав Лозинський народився 25 квітня 2001 року у Львові. Навчався у Середній загальноосвітній школі Nº23 м.Львова. Проходив військову строкову службу в військовій частині А2595. Працював реставратором деревʼяних виробів на приватному підприємстві.

Зі слів рідних, він був сумлінним у роботі, відповідальним і надійним. Завжди турботливий – як у родині, так і серед друзів, яких у нього було чимало. Любив активне життя: захоплювався боулінгом, футболом, волейболом, цікавився сучасними технологіями, зокрема дронами. Його енергія, щирість і доброзичливість залишили по собі теплу пам'ять у серцях тих, хто його знав.

Ярослав Лозинський боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку
Ярослав Лозинський боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку
фото: Львівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних сил України.

Життя Ярослава Лозинського обірвалося 30 травня 2025 року на Донецькому напрямку. Чин похорону воїна Ярослава Лозинського відбувся 3 червня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв. 

У воїна залишилися дружина, батьки, брат та сестра. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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