Пройшла Курськ, але не пройшла Покровськ. Згадаймо Катерину Троян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пройшла Курськ, але не пройшла Покровськ. Згадаймо Катерину Троян
Катерина Троян брала участь у найважчих ділянках фронту, зокрема в Курській кампанії
колаж: glavcom.ua

Катерина здійснила понад тисячу успішних бойових вилетів FPV-дронами

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо  Катерину Троян.

Катерина загинула 5 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на покровському напрямку Донеччини. Попри надзвичайно тяжке поранення, вона була евакуйована живою до госпіталю ім. Мечникова в Дніпрі, однак врятувати її не вдалося. Про це повідомили фотограф Вадим Сарахан, а також громадський активіст, аеророзвідник Ігор Луценко, інформує «Главком».

фото: Vadym Sarakhan/Facebook

«Сумна звістка для родини «Фахівців». Не стало нашої Катерини Мяу Троян. Ще зовсім нещодавно ти раділа – твої світлини переглядав сам Залужний. Ти працювала, тримала напрямок, допомагала команді. А сьогодні – ми згадуємо тебе з теплом і вдячністю. Ми планували записати інтерв’ю. Тепер залишаються лише спогади. Про фахівчиню, яка змінила своє життя, аби стати до боротьби. Про людину з великим серцем», – написав Сарахан.

Катерина Троян народилася 28 квітня 1993 року. Була єдиною донькою в родині. До Збройних сил України вступила добровільно з глибоким розумінням боротьби за свободу та незалежність.

фото з відкритих джерел

Як написав Ігор Луценко, щось страшенно неправильне є у тому, що гинуть на фронті дівчата. 

«ФПВішниця з синім волоссям з нашої подольскої тусівки. Вона служила в ДШВ, пройшла Курську кампанію, але не пройшла цього разу Покровський напрям – в Мечникова її довезли ще живою, але порятувати не змогли. В моїй пам’яті смерть на війні робить дівчат невимовно прекрасними, але і без вчорашньої звістки вона була по-своєму дуже красивою, худа і висока, з оцим фарбованим волоссям, у смішній кугурумі або в панамі з котячими вухами. Щось страшенно неправильне є у тому, що гинуть на фронті дівчата, щось по-особливому неправильне – що гинуть стрункі й високі, щось винятково неприродне – що гинуть дівчата з синім волоссям», – написав про Катерину Троян Ігор Луценко.

фото: Вікіпедія

У петиції на сайті президента повідомляється, що Катерина здійснила понад тисячу успішних бойових вилетів FPV-дронами. Вона брала участь у найважчих ділянках фронту, зокрема в «Курській кампанії». Була неймовірно талановитою воїтелькою, яка поєднувала бойову ефективність, людяність, щирість і повну самовіддачу.

«Про неї знали й поважали побратими, командири та волонтери. Її образ – однієї з найвідоміших жінок-дронерок – увійшов до міжнародної фотовиставки «Жінки на захисті України», яку підтримували найвищі посадовці та міжнародні партнери», – йдеться у тексті петиції.

Загинула Катерина Троян 6 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області. 05 червня 2025 отримала тяжке поранення, була евакуйована до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі, де померла.

Катерина «Мяу» стала справжнім символом незламності, професіоналізму й внутрішньої сили. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання військові

