Став Героєм України посмертно. Згадаймо солдата Олега Ярового

У грудні 2024-го в селищі Новопустинці Яровий вижив, залишившись на позиції сам на сам із переважними силами противника

Під час російської атаки 10 липня Олег Яровий загинув у стрілецькому бою, захищаючи позицію до останнього

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Ярового.

19 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно солдату Олегу Яровому. Про це повідомляє «Главком».

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Яровому Олегу Вікторовичу – солдату (посмертно)», – йдеться в указі.

Олег Яровий народився 2002 року в селі Довга Пристань Синюхинобрідської сільської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області.

У 2021 році, у 18-ти річному віці призваний на службу до лав Національної гвардії України.

У 2021 році, у 18-ти річному віці Яровий був призваний на службу до лав Національної гвардії України фото: Олексій Ковтун/Facebook

У 2024 році Олег Яровий був сапером 108-го окремого штурмового батальйону безпілотних систем («Вовків Да Вінчі») 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка. У серпні минулого року в місті Українську на Донеччині залишився один проти штурмової роти окупантів і протягом тижня відбивав атаки, щоб зберегти позицію.

Кадр із відеоінтерв'ю Олега Ярового фото: @Bombardyr_ua

«У вересні 2024 року у Селидовому під час ворожої атаки Олег Яровий зазнав поранення, але відмовився від евакуації, відібрав боєкомплект ворога та самостійно організував оборонну позицію. Він перебрав на себе керування воїнами ТрО, які опинилися в напівоточенні. Це дало змогу відбити російські атаки та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту», – йдеться в указі глави держави

У грудні 2024-го в селищі Новопустинці Яровий залишився на позиції сам на сам із переважними силами противника. Маючи в руках лише один кулемет, він знищив понад 20 окупантів. Завдяки цьому вдалось утримати рубіж, який мав тактичне значення для всієї лінії оборони його батальйону.

У березні 2025 року Олег Яровий самостійно навчився керувати дронами та використовував їх для забезпечення евакуації поранених, підвезення боєприпасів та коригування вогню. Це врятувало десятки життів його побратимів.

Під час російської атаки 10 липня Олег Яровий загинув у стрілецькому бою, захищаючи позицію до останнього.

Олег Яровий похований у рідному селі.

У грудні 2024-го в селищі Новопустинці залишився на позиції сам на сам із переважними силами противника фото: Олексій Ковтун/Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно солдату Олегу Яровому.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.