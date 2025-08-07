Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова

Звільнений у запас Сергій Плігузов вже 2 березня 2022 року, добровольцем став на захист Вітчизни

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Плігузова.

22 серпня 2024 року під час виконання службових обов’язків поліг Сергій Плігузов, йому назавжди 49 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Хмельницьку міську раду.

Сергій Плігузов народився 19 травня 1975 року в місті Стрий Львівської області. Після школи вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Отримавши офіцерське звання, служив у бригаді тактичної авіації у м. Старокостянтинів.

У 2007 році, у зв’язку із скороченням Збройних Сил України звільнився у запас.

Звільнений у запас Сергій Плігузов вже 2 березня 2022 року, добровольцем став на захист Вітчизни

Служив у поліції, був заступником начальника Зарічанського відділу поліції у місті Хмельницькому.

На початку повномасштабного вторгнення РФ, вже 2 березня 2022 року, добровольцем знову став на захист Вітчизни.

фото: Лана Борисова/Facebook

Повернувся до 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка, служив на посаді начальника штабу – заступника командира авіаційної ескадрильї, майор.

Більше двох років захищав українське небо від загарбників.

Загинув воїн 22 серпня 2024 року під час виконання службових обов’язків.

Сергію Плігузову назавжди 49 років.

У героя залишилися дружина, два сина, донька і мати.

Поховали Героя на Алеї Слави кладовища у мікрорайоні Ракове м.Хмельницького.

У Стрию відкрили меморіальну дошку загиблому пілоту Сергію Плігузову

Нагороджений медаллю «15 років сумлінної служби».

