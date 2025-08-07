Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова
Сергію Плігузову назавжди 49 років...
колаж: glavcom.ua

Звільнений у запас Сергій Плігузов вже 2 березня 2022 року, добровольцем став на захист Вітчизни

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Плігузова.

22 серпня 2024 року під час виконання службових обов’язків поліг Сергій Плігузов, йому назавжди 49 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Хмельницьку міську раду.

Сергій Плігузов народився 19 травня 1975 року в місті Стрий Львівської області. Після школи вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Отримавши офіцерське звання, служив у бригаді тактичної авіації у м. Старокостянтинів.

У 2007 році, у зв’язку із скороченням Збройних Сил України звільнився у запас.

Звільнений у запас Сергій Плігузов вже 2 березня 2022 року, добровольцем став на захист Вітчизни
Звільнений у запас Сергій Плігузов вже 2 березня 2022 року, добровольцем став на захист Вітчизни
фото з відкритих джерел

Служив у поліції, був заступником начальника Зарічанського відділу поліції у місті Хмельницькому.

На початку повномасштабного вторгнення РФ, вже 2 березня 2022 року, добровольцем знову став на захист Вітчизни.

Звільнений у запас Сергій Плігузов вже 2 березня 2022 року, добровольцем став на захист Вітчизни
Звільнений у запас Сергій Плігузов вже 2 березня 2022 року, добровольцем став на захист Вітчизни
фото: Лана Борисова/Facebook

Повернувся до  7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка, служив на посаді начальника штабу – заступника командира авіаційної ескадрильї, майор.

Більше двох років захищав українське небо від загарбників.

Загинув воїн 22 серпня 2024 року під час виконання службових обов’язків.

Сергію Плігузову назавжди 49 років.

У героя залишилися дружина, два сина, донька і мати.

Поховали Героя на Алеї Слави кладовища у мікрорайоні Ракове м.Хмельницького.

У Стрию відкрили меморіальну дошку загиблому пілоту Сергію Плігузову
У Стрию відкрили меморіальну дошку загиблому пілоту Сергію Плігузову
фото: starkon.city

Нагороджений медаллю «15 років сумлінної служби».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що мене непокоїть у нинішніх протестах? Погляд з фронту
Що мене непокоїть у нинішніх протестах? Погляд з фронту
26 липня, 09:05
Чому не можна руйнувати єдність України
Головна загроза України – Росія: чому не можна порушувати цей консенсус
27 липня, 16:26
Росстат не надав демографічних даних у своєму звіті «Соціально-економічна ситуація в Росії» за січень-травень 2025 року
Кремль приховує втрати: Росстат припинив публікувати дані про смертність
7 липня, 07:50
Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка чекає їх удома
Дронарям на Запоріжжі допомагає воювати мила тварина
20 липня, 20:14
Володимир Зеленський вперше та востаннє зустрічався з Путіним у 2019 році в Парижі
Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським
22 липня, 15:35
Євгенія Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна
«Крінж». Росіянка, яка підтримує війну, прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу з плавання
29 липня, 22:36
У ЗСУ розповіли про іноземних добровольців на фронті
Сільки іноземців воюють на боці України: оприлюднено дані
4 серпня, 20:18
Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв (зліва) тисне руку президенту США Джеральду Форду (справа від нього — міністр закордонних справ СРСР Андрій Громико) після їх переговорів в американському посольстві в Гельсінкі, 30 липня 1975 року
Від Гельсінкі-1975 до ОБСЄ-2025: що залишилось від великого задуму?
1 серпня, 20:10
Загальна чисельність військ (сил) противника, розгорнутих на Покровському напрямку, оцінюється приблизно в 110-112 тисяч «тушок»
Битва за Покровськ. Огляд фронту
28 липня, 15:11

Суспільство

Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова
Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова
Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN
Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN
Військовий інсценував своє «зникнення безвісти» для отримання компенсації
Військовий інсценував своє «зникнення безвісти» для отримання компенсації
Шмигаль підписав наказ про впровадження системи Delta на всіх рівнях ЗСУ
Шмигаль підписав наказ про впровадження системи Delta на всіх рівнях ЗСУ
Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах
Шолом для кота, портмоне з фото Бандери: що забувають пасажири у поїздах
Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні
Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
7555
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
7437
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
5011
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
3108
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua