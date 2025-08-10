Головна Країна Суспільство
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Теплова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

У Олександра Теплова залишилися мати, батько та брат
колаж: glavcom.ua

У 2024 році Олександр Теплов став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Теплова.

Львів’янин Олександр Теплов загинув, захищаючи Україну, 4 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олександр Теплов народився 2 квітня 1979 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 50 м. Львова. Здобув професію психолога у Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти.

Зі слів рідних, був спокійним, доброзичливим, неконфліктним, уважним та товариським. Захоплювався спортом, зокрема єдиноборствами, любив читати, особливо літературу з психології, а також любив тварин.


У 2024 році Олександр Теплов став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та південно-слобожанському напрямках у лавах 42-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни».

Захисника України поховали на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Олександра Теплова залишилися мати, батько та брат.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.



