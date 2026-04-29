РФ вдарила по Шосткинській громаді дронами і ракетою: загинула жінка, є постраждалі

Наталія Порощук
Через отруєння чадним газом загинула 65-річна жінка
фото: Олег Григоров/Telegram

Двоє людей звернулися до медиків по допомогу

У ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. На жаль, через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – наголосив Григоров.

За даними влади, двоє людей звернулися до медиків по допомогу. Інших мешканців будинків вчасно евакуювали.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Пошкоджено понад 30 приватних будинків і п'ять багатоповерхівок. Відомо про одного пораненого. У Основ’янському районі виникла пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджені авто та автобуси. У Немишлянському зафіксовано кілька «прильотів».

До слова, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

