РФ вдарила по Шосткинській громаді дронами і ракетою: загинула жінка, є постраждалі

Двоє людей звернулися до медиків по допомогу

У ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. На жаль, через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – наголосив Григоров.

За даними влади, двоє людей звернулися до медиків по допомогу. Інших мешканців будинків вчасно евакуювали.

