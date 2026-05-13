Венс заявив, що США досягли прогресу в переговорах щодо Ірану

Венс: Фундаментальне питання полягає в тому, чи досягаємо ми достатнього прогресу, щоб виконати «червону лінію» президента?
фото: AP
Джей Ді Венс зауважив, що головним питанням залишається ядерна зброя

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про певні зрушення у переговорному процесі з Тегераном щодо завершення війни. Водночас він зауважив, що наразі неможливо остаточно підтвердити, чи виявиться цей прогрес достатнім для повного блокування доступу Ірану до ядерної зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Під час пресконференції у середу Венс зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з американськими посланцями Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Крім того, він провів низку консультацій із представниками арабських країн.

За словами віцепрезидента, хоча дипломатичні зусилля дають результати, головним критерієм успіху залишається дотримання «червоної лінії», встановленої президентом. Ключовим питанням переговорів залишається те, чи зможуть досягнуті домовленості гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерний потенціал.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів. 

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні. 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною». 

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

До слова, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. 

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

Теги: Джей Ді Венс США Іран війна переговори

