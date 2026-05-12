Атака на Дніпро: є поранений, пошкоджена транспортна інфраструктура

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Дніпрі сталася пожежа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Одна людина дістала поранень

Росіяни атакували Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Дістала поранень одна людина. Сталася пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, дев'ять ворожих БпЛА збили цієї ночі у різних районах області підрозділи ПвК «Схід».

Нагадаємо, у ніч на 12 травня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу. Її загасили мешканці будинку.

Також уночі російська терористична армія атакувала населені пункти Київської області. Під ударами дронів – житлові будинки, заклади освіти.

До слова, пізно ввечері 11 травня у Харкові було зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у Шевченківському районі. Удар прийшовся по району зі щільною житловою забудовою, де дрон поцілив безпосередньо в дах багатоповерхового будинку.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2026 року
Робота українських дронів біля Маріуполя викликала паніку у росіян – ISW
Втрати ворога станом на 12 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2026
