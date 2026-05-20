Колаборант Ходаковський несподівано визнав головну перевагу України у війні

Ходаковський заявив, що РФ нібито має можливість знищувати супутникові угруповання, але не робить цього

Заступник голови управління Росгвардії з «ДНР» та колаборант Олександр Ходаковський на тлі початку ядерних навчань Росії та Білорусі заявив, що значення ядерної зброї сьогодні балансує між фактором стримування та практичною неможливістю застосування. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає «Главком».

Олександр Ходаковський наголосив, що реальну роль у сучасних конфліктах зараз відіграють саме супутникові системи, які активно використовуються для розвідки, зв’язку, координації ударів та роботи технологій штучного інтелекту. Тож він фактично визнав технологічну перевагу України та Заходу у сфері супутникової розвідки й зв’язку.

Колаборант стверджує, що саме ефективне використання супутникових систем дає українській армії перевагу у війні. «Очевидно, що ми рвемо кишки на війні, тому що противник перевершує нас саме в ефективності застосування своїх супутників», – заявив Ходаковський.

Він поскаржився, що супутникові технології Заходу забезпечують Україні якіснішу розвідку, управління військами та нанесення ударів. «Їхня розвідка більш тотальна й детальна, їхній супутниковий зв’язок забезпечує якісніше управління військами, забезпечує нанесення нам вогневого ураження», – сказав він.

Окремо Ходаковський заявив, що супутникова інфраструктура також дозволяє використовувати технології штучного інтелекту на полі бою. «Навіть забезпечує застосування ШІ, що неможливо без стійкого покриття високошвидкісним інтернетом», – зазначив колаборант.

При цьому він стверджує, що Росія нібито має можливості для атак на супутникові системи, однак не робить цього через певні негласні обмеження. «Ніхто не завдає ударів по супутниках противника, навіть коли все до цього закликає», – заявив Ходаковський.

Також він згадав систему Palantir, яка використовується для аналізу даних та координації бойових дій. «Хвалений Palantir, забери з нього супутникову ланку – перетвориться на голову професора Доуеля», – сказав він.

Нагадаємо, Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі. Перші два українські супутники вже перебувають на орбіті.

До слова, Велика Британія в рамках підтримки України щорічно витрачає мільйони фунтів стерлінгів на послуги супутникового інтернет-зв’язку Starlink.