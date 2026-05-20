Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Колаборант Ходаковський несподівано визнав головну перевагу України у війні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Колаборант Ходаковський несподівано визнав головну перевагу України у війні
Ходаковський назвав супутникові системи головним фактором технологічної переваги Заходу
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ходаковський заявив, що РФ нібито має можливість знищувати супутникові угруповання, але не робить цього

Заступник голови управління Росгвардії з «ДНР» та колаборант Олександр Ходаковський на тлі початку ядерних навчань Росії та Білорусі заявив, що значення ядерної зброї сьогодні балансує між фактором стримування та практичною неможливістю застосування. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає «Главком».

Олександр Ходаковський наголосив, що реальну роль у сучасних конфліктах зараз відіграють саме супутникові системи, які активно використовуються для розвідки, зв’язку, координації ударів та роботи технологій штучного інтелекту. Тож він фактично визнав технологічну перевагу України та Заходу у сфері супутникової розвідки й зв’язку.

Колаборант стверджує, що саме ефективне використання супутникових систем дає українській армії перевагу у війні. «Очевидно, що ми рвемо кишки на війні, тому що противник перевершує нас саме в ефективності застосування своїх супутників», – заявив Ходаковський.

Він поскаржився, що супутникові технології Заходу забезпечують Україні якіснішу розвідку, управління військами та нанесення ударів. «Їхня розвідка більш тотальна й детальна, їхній супутниковий зв’язок забезпечує якісніше управління військами, забезпечує нанесення нам вогневого ураження», – сказав він.

Окремо Ходаковський заявив, що супутникова інфраструктура також дозволяє використовувати технології штучного інтелекту на полі бою. «Навіть забезпечує застосування ШІ, що неможливо без стійкого покриття високошвидкісним інтернетом», – зазначив колаборант.

При цьому він стверджує, що Росія нібито має можливості для атак на супутникові системи, однак не робить цього через певні негласні обмеження. «Ніхто не завдає ударів по супутниках противника, навіть коли все до цього закликає», – заявив Ходаковський.

Також він згадав систему Palantir, яка використовується для аналізу даних та координації бойових дій. «Хвалений Palantir, забери з нього супутникову ланку – перетвориться на голову професора Доуеля», – сказав він.

Нагадаємо, Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі. Перші два українські супутники вже перебувають на орбіті.

До слова, Велика Британія в рамках підтримки України щорічно витрачає мільйони фунтів стерлінгів на послуги супутникового інтернет-зв’язку Starlink.

Читайте також:

Теги: війна технології інтернет росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський режим готує дітей до війни проти Європи
Путінський режим готує дітей до війни проти Європи
Вчора, 09:36
Росія втратила головний символ на 9 травня
9 травня стало переломним. І ось чому
11 травня, 09:53
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі
Херсонщина під ворожою атакою: наслідки прильотів
20 квiтня, 11:51
США послабили санкції проти РФ після скарг на дорогі енергоносії
Білий дім послабив санкції проти РФ після звернень союзників: хто натиснув на Трампа
22 квiтня, 19:02
Українські дронарі нищать ворожу техніку
Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)
23 квiтня, 08:16
Українські дрони знищили три ЗРК РФ за ніч на окупованих територіях
Дрони ЗСУ прорвали ППО. Три російські ЗРК знищено за ніч
23 квiтня, 21:57
Витрати можуть сягати $50 млрд
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону
2 травня, 05:42
Володимир Зеленський звертається до сенаторів та членів Палати представників США, 16 березня 2022 рік
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27
Путін і Шредер під час зустрічі у Москві, 2018 рік
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
10 травня, 15:58

Події в Україні

Берлінська попередила про новий етап дронового терору РФ: що готує ворог
Берлінська попередила про новий етап дронового терору РФ: що готує ворог
СБУ виявила підвищений рівень радіації на уламках російської ракети
СБУ виявила підвищений рівень радіації на уламках російської ракети
Вигівський йде відставку? Нацполіція прокоментувала чутки
Вигівський йде відставку? Нацполіція прокоментувала чутки
Колаборант Ходаковський несподівано визнав головну перевагу України у війні
Колаборант Ходаковський несподівано визнав головну перевагу України у війні
В окупованому Маріуполі ворог заявив про початок відновлення меткомбінату імені Ілліча
В окупованому Маріуполі ворог заявив про початок відновлення меткомбінату імені Ілліча
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2026 року

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua