Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейські країни виступили проти мирного плану США для України – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Європейські країни виступили проти мирного плану США для України – Reuters
У Тернополі 26 людей загинули внаслідок атаки РФ 19 листопада
фото: ДСНС Тернопільщини

Джерело зауважило, що Вашингтон дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна прийняти розроблений США план припинення війни

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерело видання зауважило, що Вашингтон дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна прийняти розроблений США план припинення війни, який передбачає територіальні поступки та обмеження збройних сил України. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння.

До того ж повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Також журналіст FT Крістофер Міллер писав, що США пропонують план завершення війни, який включає зменшення чисельності української армії, відмову від окремих видів озброєння та поступки щодо Донбасу.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку «потенційних ідей» для припинення війни Росії проти України.

Читайте також:

Теги: США війна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 2014 року місто перебуває під контролем самопроголошеної ДНР, штучної російської квазідержави, що визнана Україною як терористична організація
Про життя та смерть в окупованому Донецьку
8 листопада, 16:56
Гарні новини з Вашингтону для України
Гарні новини з Вашингтону для України
23 жовтня, 15:45
Довго війна так тривати не може – і у недоімперії, і в Україні
Війна входить у фінальну стадію саме зараз
26 жовтня, 19:45
«Мене з моїм сином спробувала виставити зі сховища чергова підприємства»
Киянка розповіла, як чергові «Київпастрансу» хотіли вигнати її з сином із укриття
22 жовтня, 10:18
Gunvor назвав обвинувачення США «докорінно помилковими»
Компанія Gunvor відмовилася купувати міжнародні активи «Лукойла»
7 листопада, 09:19
Нині триває 1346-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року
31 жовтня, 08:19
Про влучання у відділення розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський
Росія вдарила по новому відділенні «Укрпошти» у Львові (фото)
19 листопада, 15:37
Слідчо-оперативна група ДБР проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії
Ракетний удар по місцю базування військових на Дніпропетровщині: розпочато розслідування
3 листопада, 19:11
Прийнята постанова підтверджує готовність України до поглиблення економічної співпраці зі США
Уряд затвердив створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови
6 листопада, 18:14

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua