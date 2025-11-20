Європейські країни виступили проти мирного плану США для України – Reuters

Джерело зауважило, що Вашингтон дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна прийняти розроблений США план припинення війни

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерело видання зауважило, що Вашингтон дав зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна прийняти розроблений США план припинення війни, який передбачає територіальні поступки та обмеження збройних сил України.

Як повідомлялося, Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння.

До того ж повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Також журналіст FT Крістофер Міллер писав, що США пропонують план завершення війни, який включає зменшення чисельності української армії, відмову від окремих видів озброєння та поступки щодо Донбасу.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку «потенційних ідей» для припинення війни Росії проти України.