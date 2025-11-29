Головна Країна Політика
Зеленський оновив склад делегації для переговорів про мир

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Затверджено оновлений склад делегації для участі у мирних переговорах
Президент затвердив директиву української делегації

Президент України Володимир Зеленський підписав низку документів, які стосуються ключових переговорів із міжнародними партнерами та Російською Федерацією щодо досягнення «справедливого і сталого миру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження та указ.

Згідно з розпорядженням президента України №135/2025-рп, затверджено нові Директиви для української делегації.

Цей документ, з грифом «таємно», визначає оновлену позицію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Російської Федерації.

Крім того, указом президента №869/2025 затверджено оновлений склад делегації для участі в цих переговорах. Очолить делегацію Рустем Умєров, який обіймає посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Оновлений склад делегації включає ключових представників військово-політичного та дипломатичного керівництва держави, що підкреслює потужний акцент на питаннях безпеки та розвідки:

Главою делегації призначено Рустема Умєрова – Секретаря РНБО України.

До складу увійшли: Кирило Буданов (Начальник ГУР МО України), Андрій Гнатов (Начальник Генерального штабу ЗСУ), Олег Іващенко (Голова Служби зовнішньої розвідки України), Сергій Кисліця (перший заступник Міністра закордонних справ України), Олександр Поклад (заступник Голови Служби безпеки України).

Також включені: Олександр Бевз (радник Кабінету Президента України Офісу Президента), Євгеній Острянський (Перший заступник Секретаря РНБО України) та Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР МО України).

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, журналіст Financial Times Кристофер Міллер повідомив у соціальній мережі, що переговори між українською та американською стороною таки відбудуться цього тижня у США, пише «Главком».

За повідомленням журналіста, секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа цими вихідними.

