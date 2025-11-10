Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила

Рятувальники оперативно загасили вогонь

Уранці 10 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по одеському регіону. Пошкоджено цивільний об’єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок атаки виникло загорання на фасаді чотириповерхового житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила», – йдеться у повідомленні.

фото: Олег Кіпер/Telegram

До слова, у ніч на 10 листопада та впродовж доби російські війська завдали чергових ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів, є поранені люди та значні пошкодження цивільної інфраструктури.