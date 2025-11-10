Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)
Рятувальники оперативно загасили вогонь
Уранці 10 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по одеському регіону. Пошкоджено цивільний об’єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
«Внаслідок атаки виникло загорання на фасаді чотириповерхового житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила», – йдеться у повідомленні.
До слова, у ніч на 10 листопада та впродовж доби російські війська завдали чергових ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів, є поранені люди та значні пошкодження цивільної інфраструктури.
