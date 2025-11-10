Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила
фото: Олег Кіпер/Telegram

Рятувальники оперативно загасили вогонь

Уранці 10 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по одеському регіону. Пошкоджено цивільний об’єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок атаки виникло загорання на фасаді чотириповерхового житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила», – йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото) фото 1
фото: Олег Кіпер/Telegram

До слова, у ніч на 10 листопада та впродовж доби російські війська завдали чергових ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів, є поранені люди та значні пошкодження цивільної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: Одещина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стратегічний «геній» Путіна осліп
Весна принесе Кремлю немало сюрпризів
Вчора, 16:20
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
6 листопада, 19:07
Україна зніме документальний фільм про Курську операцію Збройних сил
«Як козаки на Курщину ходили». Хто отримав державне фінансування на документальне кіно Культурний фронт
31 жовтня, 11:25
Начальник управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області заднім числом придумав алібі і… розлучився з дружиною, майно якої не декларував
Головний міграційник Хмельниччини втрапив у гучний скандал, після якого дружина подала на розлучення
29 жовтня, 11:48
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський
23 жовтня, 18:08
Жінки, яких принижували, знайшли свободу за кордоном
Жінки щасливі через війну? Допис психологині розірвав мережу
21 жовтня, 12:55
Соціолог: росіяни не проти війни
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
14 жовтня, 08:23
У викраденій сумці обранця лежало 29 тис. грн готівкою
Нардепа-мільйонера пограбували біля супермаркета Novus
13 жовтня, 23:03
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
11 жовтня, 09:00

Фото

Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)
Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)
Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрито дерев’яними плитами (фото)
Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрито дерев’яними плитами (фото)
В Одесі п'яний поліцейський погрожував пістолетом працівникам ТЦК
В Одесі п'яний поліцейський погрожував пістолетом працівникам ТЦК
Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі
Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua