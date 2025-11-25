Головна Світ Політика
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки
Макрон вважає, що зараз з'явилася можливість досягти просування на шляху до встановлення миру
фото: Anadolu Ajansı

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що переговорний процес отримав новий імпульс, і цим моментом потрібно скористатися

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зусилля, спрямовані на припинення повномасштабної війни в Україні, вийшли на вирішальний етап. Він підкреслив, що Києву необхідні надійні гарантії безпеки. Про це інформує «Главком», посилаючись на The Guardian.

Французький лідер зазначив, що переговорний процес отримав новий імпульс, і цим моментом потрібно скористатися. Він уточнив, що не бачить причин для занепокоєння, оскільки «Україна є міцною, Росія є повільною, а Європа є непохитною». Макрон вважає, що саме зараз з'явилася нагода досягти реального просування на шляху до встановлення справжнього миру.

Крім того, він акцентував увагу на тому, що Україна потребує «набору дуже надійних гарантій безпеки, а не гарантій на папері». Макрон нагадав, що попередні зобов'язання, надані Україні, були зруйновані послідовними агресіями Росії.

Як відомо, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, з пунктів документа, який вдалося напрацювати під час переговорів у Женеві, можуть бути розвинуті домовленості.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Водночас Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. 

Теги: росія Європа Еммануель Макрон війна переговори

Політика

Мирний план США виявився російським: Bloomberg оприлюднило скандальну розшифровку телефонної розмови Віткоффа з помічником Путіна
Мирний план США виявився російським: Bloomberg оприлюднило скандальну розшифровку телефонної розмови Віткоффа з помічником Путіна
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак
Міністр армії США прибуде в Україну вже на цьому тижні – Єрмак


Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі

