Майже чотири місяці вважався зниклим безвісти. Згадаймо Миколу Кевана
Микола загинув унаслідок скидання невідомого вибухового пристрою з безпілотного літального апарату
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Кевана.
На фронті поліг захисник України, житель селища Івано-Франкове, солдат військової частини А4165, старший стрілець Микола Кеван. Про це повідомила Івано-Франківська селищна рада.
Микола народився 19 грудня 1999 році у селищі Івано-Франкове Яворівського району Львівської області.
Микола Кеван виконував бойове завдання у складі підрозділу другого аеромобільного відділення другого аеромобільного взводу другої аеромобільної роти військової частини А4165.
З 21 серпня 2024 року вважався безвісти зниклим у районі селища Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Після проведення ДНК-експертизи було встановлено, що Микола загинув унаслідок скидання невідомого вибухового пристрою з безпілотного літального апарату. Отримані травми були несумісні з життям.
«Микола був вірним сином України, справжнім патріотом, який мужньо виконав свій військовий обов’язок до кінця», – написали на сторінці громади.
У героя залишилися батько Андрій, мати Олександра, сестра Оля та бабуся Меланія.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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