Майже чотири місяці вважався зниклим безвісти. Згадаймо Миколу Кевана

Воїн отримав травми, які були несумісні з життям

Микола загинув унаслідок скидання невідомого вибухового пристрою з безпілотного літального апарату

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Кевана.

На фронті поліг захисник України, житель селища Івано-Франкове, солдат військової частини А4165, старший стрілець Микола Кеван. Про це повідомила Івано-Франківська селищна рада.

Микола народився 19 грудня 1999 році у селищі Івано-Франкове Яворівського району Львівської області.

Микола Кеван виконував бойове завдання у складі підрозділу другого аеромобільного відділення другого аеромобільного взводу другої аеромобільної роти військової частини А4165.

З 21 серпня 2024 року вважався безвісти зниклим у районі селища Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Микола Кеван з 21 серпня 2024 року вважався безвісти зниклим у районі селища Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської областы фото: Івано-Франківська селищна рада, Faceboook

Після проведення ДНК-експертизи було встановлено, що Микола загинув унаслідок скидання невідомого вибухового пристрою з безпілотного літального апарату. Отримані травми були несумісні з життям.

Івано-Франківська громада зі смутком і молитвою зустрічає свого героя Миколу Кевана фото: Івано-Франківська селищна рада, Faceboook

Івано-Франківська громада проводжає в останню путь свого героя Миколу Кевана фото: Івано-Франківська селищна рада, Facebook

Похоронна церемонія у місцевій церкві святого рівноапостольного князя Володимира. фото: Івано-Франківська селищна рада, Faceboook

«Микола був вірним сином України, справжнім патріотом, який мужньо виконав свій військовий обов’язок до кінця», – написали на сторінці громади.

Родина Миколи Кевана приймає від військових прапор України фото: Івано-Франківська селищна рада, Faceboook

У героя залишилися батько Андрій, мати Олександра, сестра Оля та бабуся Меланія.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.