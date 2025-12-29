Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 30 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 30 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Завтра, 30 грудня, у більшості областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 17:39
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
12 грудня, 17:53
«Укрметалургпром» пропонує НКРЕКП встановити на 2026 рік граничні рівні тарифів
«Укрметалургпром» закликав НКРЕКП не допустити різкого зростання тарифів на розподіл газу
12 грудня, 14:34
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 6 грудня 2025 року
5 грудня, 19:27
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
4 грудня, 03:52
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію
3 грудня, 17:28

Суспільство

Як будуть вимикати світло 30 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 30 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Помер головний звіздар України
Помер головний звіздар України
Поліг під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Богомольного
Поліг під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Богомольного
Новий рік 2026: Червоний вогняний кінь – символ пристрасті, швидкості та удачі
Новий рік 2026: Червоний вогняний кінь – символ пристрасті, швидкості та удачі
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua