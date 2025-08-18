Київ попрощався із загиблим на війні художником Давидом Чичканом (фото)

Художник Давид Чичкан добровільно долучився до лав Збройних сил України у вересні 2024 року

У Києві 18 серпня відбулося прощання із художником Давидом Чичканом, який загинув на фронті 10 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Прощання з військовим відбувалося на Майдані Незалежності. Люди прийшли із прапорами з анархістською символікою до Михайлівської вулиці, а потім сформували колону за машиною, яка прямувала із Михайлівського собору.

Прощання з військовим Давидом Чичканом фото: Денис Булавін / hromadske

Прощання з військовим Давидом Чичканом фото: Денис Булавін / hromadske

Прощання з військовим Давидом Чичканом на майдані Незалежності фото: Денис Булавін / hromadske

Прощання з військовим Давидом Чичканом на майдані Незалежності фото: Денис Булавін / hromadske

Під час церемонії прощання показали картини Героя, які він написав під час війни фото: Денис Булавін / hromadske

Картини, які Чичкан написав під час війни фото: Суспільне.Культура

Під час церемонії прощання показали картини Героя, які він написав під час війни фото: Денис Булавін / hromadske

З Михайлівської вулиці люди колоною пішли до Майдану Незалежності скандуючи «Слава Герою Давиду Чичкану».

«Він міг присвятити себе мистецтву, але він обрав захист Батьківщини. Він ніколи не ховався за спинами побратима. Він чесно та сумлінно виконував свої обов’язки. Він був щирим до людей, він міг знайти підхід до будь-якого побратима. Для нас це велика втрата, але Герої не вмирають!», – сказав під час прощання з побратимом Максим Тютюнник.

Давид Чичкан дотримувався анархістських поглядів, про що згадували і його побратими під час прощання.

«Хоча він мав всі можливості отримати якесь «солодке місце», сидіти в тилу, завдяки своєму величезному соціальному капіталу, але він не став його використовувати, тому що він був послідовним анархістом і вважав, що його місце поруч з його народом – розділяти найважчі тяготи цієї війни разом з ним», – розповів один із побратимів.

Він додав, що Давид ніколи не відмовлявся від складних завдань, або «таких завдань, які вважають не дуже престижними». «Він завжди їхав, коли потрібно було копати укриття, коли було потрібно працювати в розрахунку і ніколи не відмовлявся від цього».

«Про Давида казали: «У цього хлопця безліч струсів мозку, на нього чатує кожен неонацій Києва. Він безстрашний». Це справді було так, і пізніше я зрозумів, що свій страх він раціоналізував. Він долав його за допомогою своїх переконань та етики. Він багато разів уникав смерті від ножа вуличного фашиста, але не уникнув від дрона фашистського окупанта», – згадує Давида Чичкана його побратим Лесик.

На прощанні з художником також була українська співачка Марина Круть, яка заспівала свою пісню «Воля».

Давида Чичкана поховали 18 серпня 2025 року у Києві фото: Ross Pogorielov/Facebook

Похорон Давида Чичкана фото: Ross Pogorielov/Facebook

Давид Чичкан спочиває на Байклвлму кладовищі фото: Ross Pogorielov/Facebook

Що відомо про Давида Чичкана

Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Художню діяльність розпочав на початку 2000-х років, долучившись до творчого угруповання «А. Е.». Працював у форматах графіки, живопису, стритарту, перформансу, а також політичного плаката.

Виставки художника неодноразово зривали його політичні опоненти. Востаннє це сталося в січні 2024 року, коли Одеський національний художній музей скасував заплановане відкриття виставки «Зі стрічками і прапорами». Противники стверджували, що Чичкан у своїх роботах прирівнював українських захисників до російських військових.

А в лютому 2017-го більш ніж десяток людей увірвалися до приміщення, де показували роботи художника, завдали тілесних ушкоджень охоронцеві, розгромили експозицію та викрали чотири картини.

У вересні 2024 року Давид добровільно долучився до лав Збройних сил України. 10 серпня 2025 року він загинув унаслідок поранень, яких зазнав напередодні, на Запорізькому напрямку.