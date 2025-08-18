Головна Київ Фото
search button user button menu button

Київ попрощався із загиблим на війні художником Давидом Чичканом (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ попрощався із загиблим на війні художником Давидом Чичканом (фото)
У Києві відбулося прощання із загиблим на війні художником Давидом Чичканом
фото: Денис Булавін / hromadske

Художник Давид Чичкан добровільно долучився до лав Збройних сил України у вересні 2024 року

У Києві 18 серпня відбулося прощання із художником Давидом Чичканом, який загинув на фронті 10 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Прощання з військовим відбувалося на Майдані Незалежності. Люди прийшли із прапорами з анархістською символікою до Михайлівської вулиці, а потім сформували колону за машиною, яка прямувала із Михайлівського собору.

Прощання з військовим Давидом Чичканом
Прощання з військовим Давидом Чичканом
фото: Денис Булавін / hromadske
Прощання з військовим Давидом Чичканом
Прощання з військовим Давидом Чичканом
фото: Денис Булавін / hromadske
Прощання з військовим Давидом Чичканом на майдані Незалежності
Прощання з військовим Давидом Чичканом на майдані Незалежності
фото: Денис Булавін / hromadske
Прощання з військовим Давидом Чичканом на майдані Незалежності
Прощання з військовим Давидом Чичканом на майдані Незалежності
фото: Денис Булавін / hromadske
Під час церемонії прощання показали картини Героя, які він написав під час війни
Під час церемонії прощання показали картини Героя, які він написав під час війни
фото: Денис Булавін / hromadske
Картини, які Чичкан написав під час війни
Картини, які Чичкан написав під час війни
фото: Суспільне.Культура
Під час церемонії прощання показали картини Героя, які він написав під час війни
Під час церемонії прощання показали картини Героя, які він написав під час війни
фото: Денис Булавін / hromadske

З Михайлівської вулиці люди колоною пішли до Майдану Незалежності скандуючи «Слава Герою Давиду Чичкану».

«Він міг присвятити себе мистецтву, але він обрав захист Батьківщини. Він ніколи не ховався за спинами побратима. Він чесно та сумлінно виконував свої обов’язки. Він був щирим до людей, він міг знайти підхід до будь-якого побратима. Для нас це велика втрата, але Герої не вмирають!», – сказав під час прощання з побратимом Максим Тютюнник.

Давид Чичкан дотримувався анархістських поглядів, про що згадували і його побратими під час прощання.

«Хоча він мав всі можливості отримати якесь «солодке місце», сидіти в тилу, завдяки своєму величезному соціальному капіталу, але він не став його використовувати, тому що він був послідовним анархістом і вважав, що його місце поруч з його народом – розділяти найважчі тяготи цієї війни разом з ним», – розповів один із побратимів.

Він додав, що Давид ніколи не відмовлявся від складних завдань, або «таких завдань, які вважають не дуже престижними». «Він завжди їхав, коли потрібно було копати укриття, коли було потрібно працювати в розрахунку і ніколи не відмовлявся від цього».

«Про Давида казали: «У цього хлопця безліч струсів мозку, на нього чатує кожен неонацій Києва. Він безстрашний». Це справді було так, і пізніше я зрозумів, що свій страх він раціоналізував. Він долав його за допомогою своїх переконань та етики. Він багато разів уникав смерті від ножа вуличного фашиста, але не уникнув від дрона фашистського окупанта», – згадує Давида Чичкана його побратим Лесик.

На прощанні з художником також була українська співачка Марина Круть, яка заспівала свою пісню «Воля».

Давида Чичкана поховали 18 серпня 2025 року у Києві
Давида Чичкана поховали 18 серпня 2025 року у Києві
фото: Ross Pogorielov/Facebook
Похорон Давида Чичкана
Похорон Давида Чичкана
фото: Ross Pogorielov/Facebook
Давид Чичкан спочиває на Байклвлму кладовищі
Давид Чичкан спочиває на Байклвлму кладовищі
фото: Ross Pogorielov/Facebook

Що відомо про Давида Чичкана

Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Художню діяльність розпочав на початку 2000-х років, долучившись до творчого угруповання «А. Е.». Працював у форматах графіки, живопису, стритарту, перформансу, а також політичного плаката.

Виставки художника неодноразово зривали його політичні опоненти. Востаннє це сталося в січні 2024 року, коли Одеський національний художній музей скасував заплановане відкриття виставки «Зі стрічками і прапорами». Противники стверджували, що Чичкан у своїх роботах прирівнював українських захисників до російських військових.

А в лютому 2017-го більш ніж десяток людей увірвалися до приміщення, де показували роботи художника, завдали тілесних ушкоджень охоронцеві, розгромили експозицію та викрали чотири картини.

У вересні 2024 року Давид добровільно долучився до лав Збройних сил України. 10 серпня 2025 року він загинув унаслідок поранень, яких зазнав напередодні, на Запорізькому напрямку.

Теги: пам'ять смерть військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари СБУ вглиб РФ посилюють політичні аргументи України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
12 серпня, 12:03
Чин похорону старшого лейтенанта Іллі Підгайного відбувся у Києві 22 липня
На Харківщині поліг син радника міського голови Ічні. Згадаймо Іллю Підгайного
23 липня, 09:00
Диверсія «Атеш» у Ростові-на-Дону паралізувала військові перевезення РФ
Диверсія «Атеш» у Ростові-на-Дону паралізувала військові перевезення РФ
9 серпня, 06:38
За фактами загибелі слідчі відкрили кримінальні провадження
На Львівщині за добу під колесами потягів загинули двоє людей
11 серпня, 10:43
Сергію Плігузову назавжди 49 років...
Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова
7 серпня, 09:00
6 серпня, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця
Смерть футболіста «Зорі» Білоцерковця: стала відома причина
7 серпня, 09:54
Мінка допомагав пілотам, які поверталися на службу, відновлювати свої льотні навички, брав участь у розвідувальних і бойових завданнях
Загинув під час навчально-тренувального польоту. Згадаймо В'ячеслава Мінку
9 серпня, 09:00
З 2020 року Слободяник служив на Житомирщині у 39-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ
Загинув у перший день війни, готуючись до бойового вильоту. Згадаймо Юрія Слободяника
12 серпня, 09:00
Від отриманих травм потерпіла померла на місці події
У Борисполі під колесами потягу загинула жінка. Поліція повідомила деталі трагедії
Сьогодні, 15:57

Фото

Київ попрощався із загиблим на війні художником Давидом Чичканом (фото)
Київ попрощався із загиблим на війні художником Давидом Чичканом (фото)
Нічна атака на Київщину: поліція повідомила про стан постраждалих та показала фото наслідків
Нічна атака на Київщину: поліція повідомила про стан постраждалих та показала фото наслідків
Російський удар по Києву. Загинула відома кавова експертка з двома доньками
Російський удар по Києву. Загинула відома кавова експертка з двома доньками
Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло поліцейської Лілії Степанчук
Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло поліцейської Лілії Степанчук
Українська художниця перетворила другий поверх столичного вокзалу на арт-студію
Українська художниця перетворила другий поверх столичного вокзалу на арт-студію
У Києві пройшов мітинг за незалежність НАБУ і САП (фото, відео)
У Києві пройшов мітинг за незалежність НАБУ і САП (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
39K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
16K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3595
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1965
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua