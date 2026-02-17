Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання

glavcom.ua
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
Наразі в Івано-Франківській області діють погодинні графіки вимкнень електроенергії

На світанку 17 лютого росіяни завдали удару по території Прикарпаття. Обійшлося без постраждалих, інформація щодо пошкоджень уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

На місці працюють усі відповідні служби.

«В одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання – уже ведуться роботи над його відновленням. Наразі в області діють погодинні графіки вимкнень електроенергії», – наголошує Онищук.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. До того ж російська армія завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.

