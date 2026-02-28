Наслідки атаки на Іран: МЗС повідомило, чи вижили аятола Хаменеї та президент Пезешкіан

Внаслідок американо-ізраїльського удару загинули деякі іранські високопосадовці

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, а також президент держави Масуд Пезешкіан не постраждали внаслідок масштабної американо-ізраїльської атаки. Вище політичне керівництво країни продовжує виконувати свої обов’язки. Як інформує «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, ключові фігури держави наразі перебувають у безпеці та контролюють ситуацію. Зокрема, живими залишилися глава судової влади, спікер парламенту та секретар Ради національної безпеки.

Аббас Арагчі запевнив, що весь державний апарат функціонує у штатному режимі, попри безпрецедентний військовий тиск та спроби ліквідації верхівки.

«Наскільки мені відомо, так, вони живі, і глава судової влади теж. Спікер парламенту також. Всі високопоставлені посадовці живі, і секретар Ради національної безпеки. Отже, зараз усі на своїх місцях, ми справляємося з ситуацією, і все гаразд», – наголосив міністр.

Попри оптимістичні заяви щодо найвищого керівництва, очільник МЗС Ірану визнав, що атака не минула безслідно. Він підтвердив, що внаслідок американо-ізраїльського удару дійсно загинули деякі іранські високопосадовці та військові командири. Однак конкретних імен чи точної кількості жертв серед чиновників він поки не назвав.

Нагадаємо, обіцяна президентом США Дональдом Трампом допомога іранському народові прибула, це гуманітарне втручання спрямоване проти репресивного апарату Ісламської Республіки Іран (ІРІ), а не проти країни та нації. Тепер іранський народ має завершити справу в останній битві. Про це спадкоємний принц Ірану в екзилі Реза Пехлеві заявив на своїй сторінці в соцмережі X, коментуючи атаку США та Ізраїлю на Іран.

У суботу, 28 лютого, після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, Близький Схід охопив конфлікт. Вибухи від збиття іранських ракет сталися у низці країн регіону. Зокрема, у Катарі.

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на стрімкий розвиток подій на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. За його словами, Україна добре розуміє, що означає агресія та ракетний терор.