Через російську атаку на Сумщині загинула жінка, серед постраждалих – діти

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки РФ

У вівторок, 17 лютого, через російську атаку на Сумщині загинула жінка. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки, з них дві дитини.

Внаслідок удару по Кириківській громаді, Охтирського району, виникла масштабна пожежа в житловому секторі. Вогнеборці ліквідували всі осередки горіння.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. До того ж російська армія завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.

Наразі тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах після масованої російської атаки. Володимир Зеленський заявив, що комбінований удар був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити енергетику.