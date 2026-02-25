Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Букрєєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Букрєєва
Із початком повномасштабного вторгнення Дмитра викликали на збори до ТЦК, і відтоді він став на захист Батьківщини
колаж: glavcom.ua

Родина захисника переїхала до Рівного з Краматорська як внутрішньо переміщені особи

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Букрєєва. 

41-річний сержант Дмитро Букрєєв загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Букрєєв народився 31 липня 1983 року в селищі Черкаське на Донеччині. Навчався у школі в Краматорську, а згодом здобув фах слюсаря в місцевому училищі.

Після проходження строкової служби в армії працював стропальником на Новокраматорському машинобудівному заводі. Із початком повномасштабного вторгнення Дмитра викликали на збори до ТЦК, і відтоді він став на захист Батьківщини.

фото: Рівненська міська рада

«Це була світла, добра людина. Він любив свого сина, допомагав батькам. У вільний час працював на городі, садив дерева, доглядав за рослинами. Полюбляв рибалити та проводити вихідні на природі», – розповіла мама захисника.

41-річний сержант Дмитро Букрєєв загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Прощання з Дмитром Букрєєвим відбулося 21 лютого 2026 року у Свято-Покровському соборі Рівного. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

фото: Рівненська міська рада
фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися мама, дружина та син. У листопаді 2025 року родина Дмитра переїхала до Рівного з Краматорська як внутрішньо переміщені особи.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Букрєєва
