Іран заявив, що не відпустить Трампа, поки він не заплатить ціну за війну

Ларіджані: Ми не відпустимо Трампа, він має заплатити ціну

Головний представник служби безпеки Ірану Алі Ларіджані зазначив, що вбивство керівництва країни та понад тисячі іранців не залишиться без відповіді

Алі Ларіджані, головний представник служби безпеки Ірану, заявив, що війна президента США Дональда Трампа проти Ірану є результатом його «міжнародного прорахунку», оскільки Трамп думав, що зможе повторити венесуельську модель в Ірані, але тепер опинився в стратегічному глухому куті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Ларіджані заявив, що США зараз «застрягли в трясовині власних прорахунків», і що Трамп не зміг досягти своїх цілей за допомогою ударів по Ірану.

Ларіджані зазначив, що вбивство керівництва Ірану та понад тисячі іранців не залишиться злочином без відповіді, і Іран не відступить, доки не буде досягнуто «відплати» та агресора не буде покарано.

«Ми не відпустимо Трампа, він має заплатити ціну», – сказав Ларіджані.

Як відомо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста.

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення.

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.