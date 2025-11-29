Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Романа Рудюка

Роман Рудюк став на захист України восени 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Рудюка.

42-річний солдат Роман Рудюк загинув 27 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Роман Рудюк народився 22 жовтня 1982 року у Рівному. Навчався в 11-й та 18-й школах, пізніше здобув профільну освіту у місцевому училищі №1.

Чоловік працював токарем на тракторному заводі у Городку. Восени 2024 року Романа мобілізували до лав ЗСУ.

«Три місяці він перебував на навчаннях, звикав до військових буднів – адже строкову службу в армії Роман не проходив. Під час нетривалих телефонних розмов він постійно заспокоював, казав, що у нього все добре. Був трохи замкнутий у собі, але при цьому залишався добрим та щирим, допомагав людям. Ще до війни ділився своєю зарплатою з тими, хто перебував у скруті, міг віддати останній шматок хліба», – розповіла мама захисника.

Майже рік чоловік вважався зниклим безвісти – лише нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель.

Прощання з Романом Рудюком відбулося 25 листопада на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Із найрідніших у Романа залишилися батьки.

