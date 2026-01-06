Головна Країна Суспільство
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
У місті Старий Оскол Білгородської області Росії пролунали вибухи
Атаковано місто Старий Оскол Білгородської області

Увечері, 6 січня у Білгородській області Росії прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, уражено нафтобазу, пише «Главком».

У місті Старий Оскол Білгородської області Росії пролунали вибухи. Як зазначають у місцевих пабліках, за попередніми даними, після вибухів було уражено нафтобазу.

Інформація про масштаби пошкоджень поки що уточнюється. Окупаційна влада наразі не коментувала вибухи. Тим часом росіяни діляться кадрами у мережі, на яких видно масштабну пожежу.

Нагадаємо, увечері, 14 грудня, місто Білгород зазнало обстрілу, внаслідок якого серйозно постраждала інженерна інфраструктура, зокрема ТЕЦ «Луч». Як повідомив губернатор Білгородської області, через влучання по теплоелектроцентралі місто частково залишилося без електропостачання.

Перед атакою у місті оголошували ракетну небезпеку

