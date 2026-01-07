Трагедія на льоду: за одну добу дитина та троє дорослих загинули на водоймах

Через мороз і коливання температури на водоймах утворюється тонка і небезпечна крига

Чотири людини загинули на крижаних водоймах минулої доби, серед них дитина. Трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У селі Рубаний Міст Новоукраїнського району під час пошуків зниклого хлопчика 2013 року народження рятувальники ДСНС виявили та підняли з водойми його тіло.

ДСНС наголошує на небезпеці перебування на льоду: через коливання температури крига стає смертельно небезпечною. Закликають дорослих і дітей не виходити на замерзлі водойми та дотримуватися правил безпеки.

Варто зазначити, що через мороз і коливання температури на водоймах утворюється тонка і небезпечна крига, що призводить до трагедій.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання з 9-10 січня. Однак вона зауважила, що прогноз орієнтовний, тому можливі уточнення. Але прогностичні карти вказують на ймовірне похолодання.