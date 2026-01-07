Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Трагедія на льоду: за одну добу дитина та троє дорослих загинули на водоймах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трагедія на льоду: за одну добу дитина та троє дорослих загинули на водоймах
ДСНС наголошує на небезпеці перебування на льоду
фото: ДСНС

Через мороз і коливання температури на водоймах утворюється тонка і небезпечна крига

Чотири людини загинули на крижаних водоймах минулої доби, серед них дитина. Трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У селі Рубаний Міст Новоукраїнського району під час пошуків зниклого хлопчика 2013 року народження рятувальники ДСНС виявили та підняли з водойми його тіло.

ДСНС наголошує на небезпеці перебування на льоду: через коливання температури крига стає смертельно небезпечною. Закликають дорослих і дітей не виходити на замерзлі водойми та дотримуватися правил безпеки.

Варто зазначити, що через мороз і коливання температури на водоймах утворюється тонка і небезпечна крига, що призводить до трагедій.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання з 9-10 січня. Однак вона зауважила, що прогноз орієнтовний, тому можливі уточнення. Але прогностичні карти вказують на ймовірне похолодання.

Теги: рятувальники діти смерть смерть на воді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

При столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень
Навчання за радянськими підручниками у школі при столичному монастирі. СБУ взялась за справу
Вчора, 23:03
Рада прийняла в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини
Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.
1 сiчня, 11:00
Відомі українці, яких ми втратили у 2025 році
Відомі українці, яких ми втратили у 2025 році Персони
30 грудня, 2025, 20:50
Вогонь охопив одноповерхову господарчу будівлю, де зберігалися дрова
Пожежа у Святошинському районі. На території приватної садиби горіла будівля з дровами
30 грудня, 2025, 16:52
У міжнародних матчах збірних Робертсон за Шотландію забив сімом різним командам
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
26 грудня, 2025, 13:01
Мрією Сіверта була Олімпіада-2026
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
23 грудня, 2025, 20:53
За час повномасштабного вторгнення ліквідовано 16 російських генералів
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
22 грудня, 2025, 10:09
На Вінниччині помер хлопчик, який не їв щонайменше два місяці
На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю – Генеральний прокурор
18 грудня, 2025, 15:30
Україна та Італія підписали угоду про кредит на будівництво дитячої лікарні
Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині
9 грудня, 2025, 10:31

Суспільство

Трагедія на льоду: за одну добу дитина та троє дорослих загинули на водоймах
Трагедія на льоду: за одну добу дитина та троє дорослих загинули на водоймах
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
У Німеччині український дует акробатів зірвався з висоти під час виступу в цирку
У Німеччині український дует акробатів зірвався з висоти під час виступу в цирку
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua