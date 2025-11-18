Нічна атака на Дніпро: окупанти знищили кіностудію «Контрабас» (відео)

«Сотні тисяч доларів інвестицій були знищені за одну ніч»

У ніч на 18 листопада російські ракети знищили кіностудію та кіношколу «Контрабас» у Дніпрі. Про це повідомила власниця кіностудії Олександра Тесленко у Facebook, передає «Главком».

«Усі приміщення та майно кіношколи й кіностудії було повністю зруйновано. Власники студії, подружжя Олександра та Руслан Тесленко, залишилися з трьома маленькими дітьми без бізнесу, який вони створювали власними руками з нуля. Це був наш другий дім – місце, де ми проводили більше часу, ніж удома», – йдеться у дописі.

Тесленко зауважила, що кіностудія працювала з 2019 року. «За цей час на її базі відбулося безліч зйомок реклами, кіно, навчальних робіт. Студентські фільми, створені в Contrabas Movie School, сьогодні демонструються на різних кінофестивалях. За 5 років навчання в кіношколі пройшли 900 студентів. Команду складали професіонали з великим досвідом роботи в кіно та театрі. Ми системно розвивали кіноіндустрію центрального регіону», – додала вона.

За словами власниці, студію відвідали понад 25 тис. дітей з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. Вона наголосила, що окупанти знищили все:

обладнання;

меблі;

документи;

архівні відеоматеріали;

студійний простір;

фінансові ресурси.

«Сотні тисяч доларів інвестицій були знищені за одну ніч», – підсумувала власниця.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада Росія масовано атакувала Дніпро «шахедами». Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції «Суспільне Дніпро» та «Українського радіо».

До слова, Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі. Критичні ураження десятками БпЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Як зазначив Кулеба, попри обстріл ранкові електрички з Дніпра відправилися згідно з графіком.

Також учасники гурту Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, потрапили під російський обстріл у Дніпрі. У ніч проти 18 листопада поїзд, яким їхали артисти, зачепила вибухова хвиля під час російської атаки.