Вінниччина: внаслідок атаки постраждали люди, серед них – дитина

Вибухотехніки проводять огляд відповідних територій

У ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«На жаль, маємо постраждалих серед цивільного населення – четверо дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та одна дитина семи років, яка у важкому стані. Усі служби працюють на місцях. Наразі відбувається гасіння пожеж», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибухотехніки проводять огляд відповідних територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів. «Поступово відновлюємо електропостачання в області», – наголосила Заболотна.

Як повідомлялося, після нічного обстрілу Ладижин Вінницької області залишився без опалення та водопостачання. У місті працюють над запуском альтернативної системи подачі тепла й води.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.