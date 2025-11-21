Головна Світ Політика
Путін підтвердив, що отримав американський план миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін підтвердив, що отримав американський план миру
Путін зробив заяву про мирний план США для України
фото: РИА

Мирний план США Путін назвав модернізованою версією

Російський диктатор Володимир Путін виступив на засіданні Ради безпеки РФ і прокоментував американський мирний план з 28 пунктів, який отримала російська сторона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін сказав, що мирний план обговорювався з США ще до саміту на Алясці в серпні, але тоді США просили Росію проявити гнучкість. Новий американський текст він назвав модернізованою версією.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Теги: путін переговори перемир'я війна

