Путін підтвердив, що отримав американський план миру

Мирний план США Путін назвав модернізованою версією

Російський диктатор Володимир Путін виступив на засіданні Ради безпеки РФ і прокоментував американський мирний план з 28 пунктів, який отримала російська сторона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін сказав, що мирний план обговорювався з США ще до саміту на Алясці в серпні, але тоді США просили Росію проявити гнучкість. Новий американський текст він назвав модернізованою версією.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.