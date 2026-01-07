7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 січня світ відзначає Міжнародний день програмістів. Віряни православної церкви вшановують Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. Цей день традиційно вважається часом «післясвята» та початком повернення до повсякденної праці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 січня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день програмістів

Професійне свято програмістів Міжнародний день програмістів відзначають 7 січня щорічно. Дата була обрана невипадково. У цифрових системах число 7 часто асоціюється з магією чи завершеністю. Воно також може символізувати гармонію, яку програмісти прагнуть досягти в своєму коді.

Це свято пов’язане з надзвичайно важливою на сьогодні професією. Люди, що займаються програмуванням, суттєво полегшують наше життя, даючи команди автоматизованим машинам.

Саме 7 січня стали вперше відзначати Міжнародний день програміста. Можна зустріти й інший варіант дати – День комп’ютерника і програміста, що відзначають на 256 день року, адже саме таке число відповідає максимальній кількості чисел, які можна виразити за допомогою 1 байта. Але IT-спільнота України 🇺🇦 відмовилась від його святкування через те, що воно мало російське коріння і основним святом став саме Міжнародний день програмістів 7 січня.

Міжнародний день дурної ходи

Неофіційне, але популярне свято, натхненне культовим скетчем комік-групи «Монті Пайтон». Його мета – додати трохи гумору та безпосередності в повсякденне життя, що особливо доречно в морозні січневі будні.

Релігійні свята та їхня історія

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана

7 січня православна церква вшановує того, хто хрестив Самого Спасителя. Собор – це збір вірян для вшанування пам'яті великого пророка після свята Богоявлення. Іоан Хреститель вважається найбільшим із пророків, який став містком між Старим і Новим Завітами. Його життя було прикладом потужного смирення та непохитної віри. Він народився за пів року до Ісуса і присвятив себе служінню Богу, готуючи людей до приходу Месії через покаяння у водах Йордану.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами цього дня визначали характер майбутньої весни та літа:

Якщо на Іоана Хрестителя стоїть ясна погода – літо буде посушливим;

якщо зранку лежить густий туман – варто чекати на потужний врожай хліба;

сніжна та морозна погода в цей день обіцяє гарний врожай меду;

якщо на небі молодий місяць – весною можливі великі паводки;

сонячний день 7 січня віщує ранню весну та теплий травень.

Історичні події

1558 рік – французи займають Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції;

1610 рік – через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше побачив чотири найбільших супутники Юпітера;

1714 рік – британець Генрі Мілль отримує патент на друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва);

1782 рік – у Філадельфії відкривається перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США;

1785 рік – француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелітають з британського Дувра до французького Кале;

1797 рік – Циспаданська республіка (Реджо-Емілія) вперше використовує італійський триколор як національний прапор;

1839 рік – день народження фотографії;

1887 рік – американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершує першу навколосвітню подорож на велосипеді;

1927 рік – роблять перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон;

1929 рік – у Нью-Йорку молоко вперше у світі починають продавати в картонних пакетах;

1929 рік – виходить друком один із перших пригодницьких коміксів – «Тарзан»;

1949 рік – університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголошує про одержання першої фотографії генів;

1953 рік – президент США Гаррі Трумен оголошує про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1979 рік – вторгнення в'єтнамських військ скидає режим червоних кхмерів у Камбоджі та припиняє організований останніми геноцид;

1980 рік – Індіра Ганді знов стає прем'єр-міністром Індії;

1989 рік – наслідний принц Японії Акіхіто проголошується новим імператором;

1992 рік – Португалія визнає незалежність України;

1992 рік – телефонна компанія AT&T випускає перший відеотелефон;

1999 рік – у Сенаті США починаються слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі;

2015 рік – теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках нападають на редакцію сатиричного журналу Charlie Ebdo і вбивають 12 осіб.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Панас, Василь.