Розвідка оприлюднила перехоплення, як командири РФ силою женуть піхоту на смерть

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Розвідка оприлюднила перехоплення, як командири РФ силою женуть піхоту на смерть
фото: скріншот з відео

Представники ГУР перехопили жорстокі накази російського командування

Головне управління розвідки МО України опублікувало черговий аудіодоказ катастрофічного морально-психологічного стану окупаційних військ. На записі чутно, як російські офіцери через нецензурну лайку та погрози розстрілами намагаються змусити підлеглих іти у черговий самогубчий штурм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Перехоплення, оприлюднене у неділю, 15 лютого 2026 року, демонструє справжнє ставлення командування РФ до своїх солдатів як до «одноразового» матеріалу.

У розмові російський ватажок не стримує емоцій, коли чує про відмову особового складу висуватися на позиції. Для нього життя підлеглих має менше значення, ніж вчасна відправка доповіді старшому керівництву.

«Быстрее, на..й, мне доклад х..рить, правым плечиком придерживаясь к лужи, бл..дь», – наказує він.

Російському ватажку не залишається нічого іншого, окрім як тиснути на підлеглих відвертими погрозами та образами.

«Отказники вы на..й там находитесь, вы мартышки е..ные! Сейчас вместе на..й с ними пойдёшь и по..яришь туда на..й! С этими пи..рами е..ными», – каже.

Зростання кількості «відмовників» корелює з даними СЗРУ про критичний стан російської економіки та затримки виплат зарплат на підприємствах РФ. Солдати бачать, що навіть обіцяні «криваві гроші» не доходять до їхніх родин, що ще більше демотивує піхоту на передовій.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив серію результативних ударів по стратегічних об'єктах ворога. У ніч на 15 лютого 2026 року Сили оборони не лише знекровили паливну логістику агресора на Кубані, а й «відмінусували» дорогу систему ППО в окупованому Криму. Операції проведено в межах системної стратегії зі зниження наступального та економічного потенціалу РФ.

ГУР війна розвідка

Розвідка оприлюднила перехоплення, як командири РФ силою женуть піхоту на смерть
Розвідка оприлюднила перехоплення, як командири РФ силою женуть піхоту на смерть
Генштаб підвердив ураження нафтового терміналу в РФ та «Панцирь-С1» в окупованому Криму
Генштаб підвердив ураження нафтового терміналу в РФ та «Панцирь-С1» в окупованому Криму
Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року
В окупованому Криму транспорт працює в режимі виживання
В окупованому Криму транспорт працює в режимі виживання
Втрати ворога станом на 15 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч

