Пожежник із Нью-Йорка став розвідником ЗСУ

Колишній пожежник із Нью-Йорка приєднався до лав Збройних сил України та нині воює на Дніпропетровщині. Військовослужбовець на позивний Хадсон служить стрільцем розвідувального взводу 42-ї окремої механізованої бригади та виконує бойові завдання на Олександрівському напрямку, зокрема поблизу Новопавлівки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

За словами бійця, рішення приїхати в Україну він ухвалив після перегляду новин про російські обстріли цивільної інфраструктури.

«Дивлячись, як Росія продовжує бомбити цивільні будівлі, мені стало просто погано. Я відчував, що прийняв правильне рішення, приїхавши сюди», – розповідає військовий.

У США чоловік працював пожежником і мав медичний досвід, який, за його словами, є вкрай необхідним на фронті. Саме це стало одним із вирішальних чинників для вступу до українського війська. Обираючи підрозділ, він зупинився на 42-й бригаді, де вже служили його знайомі.

Нині Хадсон разом із побратимами виконує розвідувально-штурмові завдання. Їхні місії тривають близько десяти днів і часто передбачають безпосередній контакт із противником. Основна мета – виявлення та ліквідація російських диверсійних груп, які намагаються закріпитися в зоні відповідальності підрозділу.

Під час одного з боїв у Новопавлівці українські військові зіткнулися з масованою атакою FPV-дронів.

«FPV кружляли всюди. Це було дуже хаотично. Ми шукали місце, де сховатися. Один із вибухів стався зовсім поруч із нашим укриттям», – згадує Хадсон.

Остання місія підрозділу передбачала зачистку вулиці, де противник переховувався у підвалах зруйнованих будинків. Українські військові обстежували дім за домом, доки не вступили в бій та не витіснили російських військових із району.

«Це або моє, або їхнє життя. Ми захищаємо Україну, тому їх тут не повинно бути», – говорить боєць, додаючи, що не шкодує про свій вибір.

Після завершення війни Хадсон планує залишитися в Україні ще на певний час, щоб долучитися до відновлення країни.

«Я люблю Україну. Тут прекрасні люди й культура. Думаю, залишуся ненадовго, щоб допомогти у відбудові», – каже військовий.

