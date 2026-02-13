«Пора показати силу». Литва закликає Європу до рішучих дій

Будріс вважає, що Європа повинна захопити свою владу як світовий економічний важковаговик

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Європу стати сильнішою та більше інвестувати у власну безпеку

Очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс закликав Європу до безпрецедентного зміцнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави закордонного відомства Литви у мережі Х.

Як зазначає Кястутіс Будріс, світ змінюється просто зараз, а структури влади переглядаються.

«Настав час тобі стати сильним – сильнішим, ніж будь-коли раніше. Настав час наростити м'язи та показати зуби. Бути рішучим. Сміливим. Цілеспрямованим. Перестати реагувати та почати формуватися. Ти нарешті повинен стати геополітичною силою», – написав Будріс у соцмережі.

Глава МЗС Литви звернувся до Європи мережа Х

На переконання глави МЗС Литви, Європа повинна захопити свою владу як світовий економічний важковаговик.

«ЄС є третьою за величиною економікою світу, єдиним ринком із 450 мільйонами споживачів. Європейське регулювання вже сформувало глобальні стандарти у сфері соціальних прав, захисту даних та конкуренції. Цей вплив може поширитися далі – на штучний інтелект, цифрове управління, зелені технології – якщо його поєднати з промисловою потужністю», – додав міністр.

Нагадаємо, Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві. Німеччина зіштовхнулася з нестачею добровольців, які хочуть долучитися до бойової бригади, розміщеної в Литві.

Згідно з документами, кількість добровольців там сягає лише від 28% до 47%. Ці два підрозділи мають бути укомплектовані солдатами до кінця року та розгорнуті у Литві у 2027 році.

У вересні минулого року повідомлялося, що в Литві служать близько 400 військовослужбовців німецьких збройних сил.