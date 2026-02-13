«Пора показати силу». Литва закликає Європу до рішучих дій
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Європу стати сильнішою та більше інвестувати у власну безпеку
Очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс закликав Європу до безпрецедентного зміцнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави закордонного відомства Литви у мережі Х.
Як зазначає Кястутіс Будріс, світ змінюється просто зараз, а структури влади переглядаються.
«Настав час тобі стати сильним – сильнішим, ніж будь-коли раніше. Настав час наростити м'язи та показати зуби. Бути рішучим. Сміливим. Цілеспрямованим. Перестати реагувати та почати формуватися. Ти нарешті повинен стати геополітичною силою», – написав Будріс у соцмережі.
На переконання глави МЗС Литви, Європа повинна захопити свою владу як світовий економічний важковаговик.
«ЄС є третьою за величиною економікою світу, єдиним ринком із 450 мільйонами споживачів. Європейське регулювання вже сформувало глобальні стандарти у сфері соціальних прав, захисту даних та конкуренції. Цей вплив може поширитися далі – на штучний інтелект, цифрове управління, зелені технології – якщо його поєднати з промисловою потужністю», – додав міністр.
Нагадаємо, Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві. Німеччина зіштовхнулася з нестачею добровольців, які хочуть долучитися до бойової бригади, розміщеної в Литві.
Згідно з документами, кількість добровольців там сягає лише від 28% до 47%. Ці два підрозділи мають бути укомплектовані солдатами до кінця року та розгорнуті у Литві у 2027 році.
У вересні минулого року повідомлялося, що в Литві служать близько 400 військовослужбовців німецьких збройних сил.
Коментарі — 0