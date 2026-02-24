Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика

Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході

Кожного року великої війни у столиці хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток

Поки місто звикало до життя під звуки сирен, у столичних пологових будинках ні на мить не зупинялося життя. За чотири роки повномасштабного вторгнення (станом на 1 січня 2026 року) у Києві з’явилося на світ 74 852 дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статитики.

Кого більше: хлопчиків чи дівчаток

Прикметно, що кожного року великої війни у столиці хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток: загалом за цей час на світ з’явилося 38 560 хлопців та 36 292 дівчинки, а серед новонароджених було 1280 двієнь та 11 трієнь.

Демографічна ситуація у Києві 2022-2024 роки інфографіка: medstat.kiev.ua

Народжуваність у Києві під час війни

Після важкого 2022 року, коли народжуваність очікувано впала, цифри не просто вирівнялися, а почали рости.

2022 рік: 17 501 малюк (9 116 хлопчиків та 8 385 дівчаток);

2023 рік: 19 966 малюків (10 174 хлопчики та 9 792 дівчинки);

2024 рік: 20 912 малюків (10 709 хлопчиків та 10 203 дівчинки);

2025 рік: 20 258 малюків (10 501 хлопчик та 9 757 дівчаток).

Народжуваність у столиці до війни

Для порівняння, в останній мирний рік (2021) у Києві народилося 30 336 немовлят, серед них 14 445 дівчаток та 15 891 хлопчик. Це на 10-12 тисяч дітей більше, ніж народжується у столиці щороку зараз, у часи повномасштабного вторгнення.

Кількість новонароджених у Києві в останні роки перед повномасштабним вторгненням інфографіка: medstat.kiev.uа

У новорічну ніч 2026 року у столиці на світ з’явилося 12 малюків – шість дівчаток та шість хлопчиків. Двоє хлопців стали першими киянами 2026 року, народившись у перші ж хвилини 1 січня.

Ці майже 75 тисяч нових киян протягом чотирьох років війни – найкращий доказ того, що життя завжди сильніше за страх. Київ залишається містом, де народжується майбутнє.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, 2026 року розпочався 1462-й день війни. Як повідомляв Главком, 28 лютого 2022 року у снаряд, випущений російськими окупантами, влучив у приватний пологовий будинок у Київській області.