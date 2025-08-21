Бійці ГУР знищили російський катер біля Залізного Порту (відео)

Завдати удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалось завдяки лазерній підсвітці з дрона

П’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу ліквідовано

Бійці Головного управління розвідки знищили катер російських загарбників у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«20 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер російських загарбників. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу – ліквідовані», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що завдати високоточного руйнівного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалось завдяки лазерній підсвітці з дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера з окупантами.

До слова, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Операція відбулася 16 серпня 2025 року.

Також бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР не дозволили окупантам просунутися на Сумському напрямку. Під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися.