Келлог розповів, чи може в Україні бути «в'єтнамський сценарій» війни

Келлог: Я бачив українців під час тривоги в метро. Вони не збивалися в купку, а гордо співали національний гімн

Спецпредставник Кіт Келлог зазначає, що український народ демонструє виняткову волю до боротьби

Спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, заявив, що Україна не повторить «в’єтнамського сценарію» і зможе зберегти свою державність, оскільки має значну внутрішню стійкість та міжнародну підтримку. Про це він сказав на щорічній конференції YES 2025, організованій Фондом Віктора Пінчука, повідомляє «Главком».

За словами Келлога, без китайської допомоги Росія не змогла б продовжувати війну. Він порівняв можливі сценарії розвитку подій із досвідом США у В'єтнамі та підкреслив, що український народ демонструє виняткову волю до боротьби.

«Я бачив українців під час тривоги в метро. Вони не збивалися в купку, а гордо співали національний гімн. Це неповторно і свідчить про те, що Україна не може зникнути як держава», – зазначив спецпредставник.

Що таке «в'єтнамський сценарій» війни?

Термін «в'єтнамський сценарій» походить від Війни у В'єтнамі (1955-1975), під час якої Сполучені Штати, попри величезну військову перевагу, не змогли перемогти Північний В'єтнам та його націоналістичних союзників. Це призвело до значних втрат та політичної поразки США.

У сучасному контексті цей термін означає ризик затяжного, виснажливого конфлікту, який може спричинити масштабні втрати й деморалізацію, навіть якщо одна зі сторін має сильну армію чи міжнародну підтримку. Прикладом може бути ситуація в Україні, де, попри допомогу Заходу, існує загроза перетворення війни на тривале протистояння.

Як повідомлялося, спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, висловив думку, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні. За його словами, якби Пекін припинив свою підтримку Росії, конфлікт міг би завершитися вже наступного дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Келлог зазначив, що у партнерстві між Китаєм і Росією саме РФ є «молодшим партнером». Він пояснив це тим, що КНР має значну економічну, військову та історичну перевагу.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Трамп наголосив, що НАТО має діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні. Він закликав Альянс повністю відмовитися від імпорту російської нафти, а також запровадити тарифи у 50–100% на товари з Китаю. За його словами, ці тарифи можна буде скасувати після завершення війни.