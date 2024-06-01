Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Станіслава Потаніна
Коли на українську землю прийшла повномасштабна війна, Станіслав без вагань пішов захищати Батьківщину
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Станіслава Потаніна.
Станіслав Потанін із 6 лютого 2023 року боронив Україну в найгарячіших точках, був стрільцем – помічником гранатометника стрілецької роти. 21 травня 2024 року Станіслав загинув внаслідок штурмових дій противника у Донецькій області. Про це повідомила Пирятинська громада.
Станіслав народився він 12 листопада 1970 року у Пирятині. Закінчив Дейманівську 8-річну школу, далі продовжив навчання у Харківецькій загальноосвітній школі. Потім – служба в армії, яку проходив у Польщі.
Після повернення працював електриком у колгоспі села Дейманівка. Вступив на навчання до Березоворудського технікуму, який успішно закінчив. Працював у слюсарній майстерні, на підприємствах «Молокотранс», «Атлант» у Харківцях.
Коли на українську землю прийшла повномасштабна війна, без вагань пішов захищати Батьківщину. З 6 лютого 2023 року боронив Україну в найгарячіших точках бойових зіткнень. Був стрільцем – помічником гранатометника стрілецької роти.
Загинув Станіслав Потанін 21 травня 2024 року на Донеччині внаслідок штурмових дій противника.
Попрощалися із загиблим захисником у неділю, 26 травня, на площі перед адмінбудівлею Пирятинської міської ради. Далі церемонія прощання відправилася у рідне село військовослужбовця – Дейманівці.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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