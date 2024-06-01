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Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Станіслава Потаніна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Станіслава Потаніна
Потанін був стрільцем – помічником гранатометника стрілецької роти
колаж: glavcom.ua

Коли на українську землю прийшла повномасштабна війна, Станіслав без вагань пішов захищати Батьківщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Станіслава Потаніна.

Станіслав Потанін із 6 лютого 2023 року боронив Україну в найгарячіших точках, був стрільцем – помічником гранатометника стрілецької роти. 21 травня 2024 року Станіслав загинув внаслідок штурмових дій противника у Донецькій області. Про це повідомила Пирятинська громада.

Станіслав народився він 12 листопада 1970 року у Пирятині. Закінчив Дейманівську 8-річну школу, далі продовжив навчання у Харківецькій загальноосвітній школі. Потім – служба в армії, яку проходив у Польщі.

Після повернення працював електриком у колгоспі села Дейманівка. Вступив на навчання до Березоворудського технікуму, який успішно закінчив. Працював у слюсарній майстерні, на підприємствах «Молокотранс», «Атлант» у Харківцях.

Коли на українську землю прийшла повномасштабна війна, без вагань пішов захищати Батьківщину. З 6 лютого 2023 року боронив Україну в найгарячіших точках бойових зіткнень. Був стрільцем – помічником гранатометника стрілецької роти.

Із 6 лютого 2023 року Станіслав боронив Україну в найгарячіших точках бойових зіткнень
Із 6 лютого 2023 року Станіслав боронив Україну в найгарячіших точках бойових зіткнень
фото Пирятинська громада

Загинув Станіслав Потанін 21 травня 2024 року на Донеччині внаслідок штурмових дій противника.

Попрощалися із загиблим захисником у неділю, 26 травня, на площі перед адмінбудівлею Пирятинської міської ради. Далі церемонія прощання відправилася у рідне село військовослужбовця – Дейманівці.

Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
фото Пирятинська громада
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
фото Пирятинська громада
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
фото Пирятинська громада
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
фото Пирятинська громада
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
фото Пирятинська громада
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
Прощання із загиблим захисником України Станіславом Потаніним
фото Пирятинська громада
Військовий салют на честь полеглого захисника України Станіслава Потаніна
Військовий салют на честь полеглого захисника України Станіслава Потаніна
фото Пирятинська громада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці Україна

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