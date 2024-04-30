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Заморила дитину голодом: на Волині 19-річна мама отримала підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Заморила дитину голодом: на Волині 19-річна мама отримала підозру
Смерть дитини спричинило недостатнє харчування
фото: depositphotos (ілюстративне)

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування

На Волині через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців. ЇЇ підозрюють у тому, що заморила дитину голодом. Про це повідомляє прокуратура Волині.

«За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. В результаті немовля померло.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі жінка намагалася продати свою дворічну дитину за 1 млн грн. Правоохоронці оголосили їй підозру за фактом торгівлі дітьми. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито «заважав їй влаштовувати особисте життя».

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Теги: Україна голодування дитина прокурор підозра Луцьк

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