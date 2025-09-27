Головна Країна Суспільство
Поліг під час оборони Бахмута. Згадаймо Вадима Чорнея

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час оборони Бахмута. Згадаймо Вадима Чорнея
Після початку повномасштабного вторгнення росії Вадим Чорней пішов до війська
колаж: glavcom.ua

За рішучість, упевненість і силу духу Вадим Чорней отримав на фронті позивний Лев

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Чорнея.

Український воїн Вадим Чорней загинув, потрапивши під артобстріл у селі Богданівка Бахмутського району Донецької області 29 листопада 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Вадим Ілліч Чорней 5 липня 1984 року в селі Горбівці на Глибоччині. Був допитливим, компанійським хлопчиком, легко знаходив друзів і цінував кожного.

«Він любив усе нове, прагнув відкривати світ, але найбільше – кататися на ковзанах. Там, на льоду, ніби виростав крилами: очі світилися щастям, а сміх лунав на весь двір», – пригадує мама захисника Тетяна Зарубайко.

Згодом родина переїхала до села Стерче. Там Вадим закінчив школу, а опісля – училище в Чернівцях, опанував професію електрозварювальника. Також виготовляв ковані вироби.

У 2004 році Вадим Чорней одружився. Донька Діана стала найбільшим щастям життя. Тато дуже її любив та пишався успіхами.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Вадим Чорней пішов до війська
Після початку повномасштабного вторгнення росії Вадим Чорней пішов до війська
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Після початку повномасштабного вторгнення пішов до війська. Служив у 107-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

За рішучість, упевненість і силу духу Вадим Чорней отримав позивний Лев
За рішучість, упевненість і силу духу Вадим Чорней отримав позивний Лев
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Вадим опинився на Бахмутському напрямку, у самому пеклі. Побратими згадували, він був людиною, яка не знала страху. Возив бійців на позиції, підвозив боєприпаси, ремонтував машини. За рішучість, упевненість і силу духу отримав позивний Лев. І він справді був Левом – сильним і відважним», – каже Тетяна Зарубайко.

Вадим Чорней
Вадим Чорней
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Загинув воїн 29 листопада 2023 року в селі Богданівка Бахмутського району Донецької області – потрапив під артобстріл.

«Я безмежно вдячна Богові, що мала такого тата. Він назавжди залишиться для мене прикладом мужності, тепла і щирості», – каже донька полеглого захисника Діана.

Вадим Чорней з донечкою Діаною
Вадим Чорней з донечкою Діаною
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Поховали Вадима Чорнея на Алеї слави Центрального кладовища у Чернівцях. Йому назавжди 39.

Вадиму Чернею назавжди 39
Вадиму Чернею назавжди 39
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Такі люди, як він, – зустрічаються вкрай рідко. Це був справжній воїн – сміливий, досвідчений, вірний. Вадим Чорней люто ненавидів ворогів і не знав страху перед ними, будь-якої миті був готовий виконати наказ і поділитися з побратимами останнім. За вільну Україну та мир він віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій», – написали про захисника у Чернівецькій обласній раді.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

