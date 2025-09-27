Поліг під час оборони Бахмута. Згадаймо Вадима Чорнея

Після початку повномасштабного вторгнення росії Вадим Чорней пішов до війська

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Чорнея.

Український воїн Вадим Чорней загинув, потрапивши під артобстріл у селі Богданівка Бахмутського району Донецької області 29 листопада 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Вадим Ілліч Чорней 5 липня 1984 року в селі Горбівці на Глибоччині. Був допитливим, компанійським хлопчиком, легко знаходив друзів і цінував кожного.

«Він любив усе нове, прагнув відкривати світ, але найбільше – кататися на ковзанах. Там, на льоду, ніби виростав крилами: очі світилися щастям, а сміх лунав на весь двір», – пригадує мама захисника Тетяна Зарубайко.

Згодом родина переїхала до села Стерче. Там Вадим закінчив школу, а опісля – училище в Чернівцях, опанував професію електрозварювальника. Також виготовляв ковані вироби.

У 2004 році Вадим Чорней одружився. Донька Діана стала найбільшим щастям життя. Тато дуже її любив та пишався успіхами.

Після початку повномасштабного вторгнення пішов до війська. Служив у 107-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

«Вадим опинився на Бахмутському напрямку, у самому пеклі. Побратими згадували, він був людиною, яка не знала страху. Возив бійців на позиції, підвозив боєприпаси, ремонтував машини. За рішучість, упевненість і силу духу отримав позивний Лев. І він справді був Левом – сильним і відважним», – каже Тетяна Зарубайко.

Загинув воїн 29 листопада 2023 року в селі Богданівка Бахмутського району Донецької області – потрапив під артобстріл.

«Я безмежно вдячна Богові, що мала такого тата. Він назавжди залишиться для мене прикладом мужності, тепла і щирості», – каже донька полеглого захисника Діана.

Поховали Вадима Чорнея на Алеї слави Центрального кладовища у Чернівцях. Йому назавжди 39.

«Такі люди, як він, – зустрічаються вкрай рідко. Це був справжній воїн – сміливий, досвідчений, вірний. Вадим Чорней люто ненавидів ворогів і не знав страху перед ними, будь-якої миті був готовий виконати наказ і поділитися з побратимами останнім. За вільну Україну та мир він віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій», – написали про захисника у Чернівецькій обласній раді.

