NYT: Зростання виробництва дронів у Росії стало серйозним викликом для України

Російські атаки залишаються більш масштабними та складними, ніж українські на РФ

Росія використовує ударні дрони разом із ракетами та хибними цілями, щоб перевантажувати українську систему ППО

Використання дронів-камікадзе під час атак на Україну різко зросло. Якщо три роки тому Росія могла застосувати 43 безпілотники за одну ніч, то цього місяця їхня кількість сягнула вже близько 800. Це стало можливим завдяки масовому виробництву дронів на двох основних заводах у самій Росії, а також залученню регіональної влади, підприємств і навіть школярів до створення тактичних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Різке збільшення поставок дронів у поєднанні з новими технологіями та тактиками стало серйозним викликом для України. На початку війни Україна мала перевагу в цьому напрямку, але тепер Росія її нівелює. Російська армія використовує ударні дрони разом із ракетами та хибними цілями, щоб перевантажувати українську систему ППО. Масовані удари спрямовані на об'єкти оборонної промисловості, енергетичну, цивільну інфраструктуру.

Водночас Україна також досягла успіхів у застосуванні дронів, завдаючи ударів углиб російської території, як, наприклад, нещодавня атака на нафтопереробний завод під Санкт-Петербургом. Незважаючи на це, російські атаки залишаються більш масштабними та складними, що змушує українську армію змінювати тактику. За словами Майкла Кофмана з Фонду Карнегі, війна вступила в новий етап у використанні дронів.

Хоча Росія заявляє, що атакує виключно військові об'єкти, удари нерідко припадають на лікарні, школи та житлові будинки, призводячи до загибелі мирних жителів. Головна мета цих атак – посіяти жах і деморалізувати українців, підриваючи їхню волю до опору.

Проте експерт Майкл Кофман наголошує, що, попри всі руйнування, історія показує, що перемогти у війні лише за допомогою бомбардувань неможливо.

Як повідомлялося, у ніч на 14 вересня безпілотники атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

На Кірішському НПЗ у Леніградській області розгорілася масштабна пожежа.

Як відомо, Кірішський НПЗ входить в топ-10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність складає більше 20 млн тонн нафти на рік.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.