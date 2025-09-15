Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

NYT: Зростання виробництва дронів у Росії стало серйозним викликом для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Зростання виробництва дронів у Росії стало серйозним викликом для України
Російські атаки залишаються більш масштабними та складними, ніж українські на РФ
фото з відкритих джерел

Росія використовує ударні дрони разом із ракетами та хибними цілями, щоб перевантажувати українську систему ППО

Використання дронів-камікадзе під час атак на Україну різко зросло. Якщо три роки тому Росія могла застосувати 43 безпілотники за одну ніч, то цього місяця їхня кількість сягнула вже близько 800. Це стало можливим завдяки масовому виробництву дронів на двох основних заводах у самій Росії, а також залученню регіональної влади, підприємств і навіть школярів до створення тактичних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Різке збільшення поставок дронів у поєднанні з новими технологіями та тактиками стало серйозним викликом для України. На початку війни Україна мала перевагу в цьому напрямку, але тепер Росія її нівелює. Російська армія використовує ударні дрони разом із ракетами та хибними цілями, щоб перевантажувати українську систему ППО. Масовані удари спрямовані на об'єкти оборонної промисловості, енергетичну, цивільну інфраструктуру.

Водночас Україна також досягла успіхів у застосуванні дронів, завдаючи ударів углиб російської території, як, наприклад, нещодавня атака на нафтопереробний завод під Санкт-Петербургом. Незважаючи на це, російські атаки залишаються більш масштабними та складними, що змушує українську армію змінювати тактику. За словами Майкла Кофмана з Фонду Карнегі, війна вступила в новий етап у використанні дронів.

Хоча Росія заявляє, що атакує виключно військові об'єкти, удари нерідко припадають на лікарні, школи та житлові будинки, призводячи до загибелі мирних жителів. Головна мета цих атак – посіяти жах і деморалізувати українців, підриваючи їхню волю до опору.

Проте експерт Майкл Кофман наголошує, що, попри всі руйнування, історія показує, що перемогти у війні лише за допомогою бомбардувань неможливо.

Як повідомлялося, у ніч на 14 вересня безпілотники атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

На Кірішському НПЗ у Леніградській області розгорілася масштабна пожежа.

Як відомо, Кірішський НПЗ входить в топ-10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність складає більше 20 млн тонн нафти на рік.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.

Теги: безпілотник війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників
Диверсії на Балтиці, дрони у Польщі. Що задумала Росія?
12 вересня, 18:12
Міністр оборони США Вільям Перрі (четвертий ліворуч) біля шахтно-пускової установки на базу ракетних військ неподалік Первомайська на Миколаївщині, 1994 р. За кілька років усі ракетні шахти в Україні буде підірвано, одна залишиться як музей
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
РФ вбила сімʼю у Харкові
Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці
20 серпня, 11:25
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
22 серпня, 10:33
Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
23 серпня, 15:58
Лавров виконує директиви Путіна щодо зовнішньої політики
Хто в Росії визначає курс переговорів: аналіз ISW
24 серпня, 05:19
Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
26 серпня, 01:29
Раніше уряд Великої Британії знизив цінову стелю на нафту
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
2 вересня, 16:54
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві свого колегу Радослава Сікорського
Сікорський повідомив, чи розірве Польща дипломатичні відносини з РФ
12 вересня, 20:44

Події в Україні

NYT: Зростання виробництва дронів у Росії стало серйозним викликом для України
NYT: Зростання виробництва дронів у Росії стало серйозним викликом для України
Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною
Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною
Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ
Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua