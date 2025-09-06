Головна Країна Події в Україні
Атака на Дніпропетровщину: окупанти поцілили в авто «швидкої», є постраждалий

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ворог атакував Нікополь, Покровську і Червоногригорівську громади
фото: Сергій Лисак

По Нікопольщині агресор цілив артилерією та FPV-дронами

У ніч на 6 вересня російські війська атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина, пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобіль «швидкої допомоги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За інформацією Сергія Лисака, Сили оборони неба знищили на Дніпропетровщині 7 безпілотників. Ворог атакував два райони області:

Нікопольський район: агресор бив артилерією та FPV-дронами по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Синельниківський район: противник вдарив БПЛА по Петропавлівській, Слов’янській та Межівській громадах.

Внаслідок атаки у Синельниківському районі постраждав 40-річний чоловік. Пошкоджено три приватні будинки та автомобіль «швидкої». Також виникла пожежа.

Сергій Лисак повідомив трагічну звістку з Покровської громади Синельниківського району. Рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку, який був зруйнований ворожим КАБ ще 1 вересня, тіла двох чоловіків та однієї жінки. За словами голови ОВА, та атака забрала життя цих людей.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російські війська здійснили атаку на Київщину за допомогою безпілотників. Вибухи лунали і в Києві. За попередніми даними, ППО успішно відпрацювали по російських цілях. Повідомлень про наслідки та постраждалих не надходило.

Теги: війна Дніпропетровщина Олег Лисак

