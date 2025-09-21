Стубб: без прогресу в переговорах, гарантії безпеки для України залишаться теорією

Стубб: Путін зазнав поразки у всіх своїх стратегічних цілях

Всі дискусії про гарантії безпеки для України залишаться теоретичними, якщо не буде прогресу у переговорах про завершення війни. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Guardian перед поїздкою на Генасамблею ООН у Нью-Йорк, пише «Главком».

Фінський лідер визнає, що перспективи діалогу наразі мінімальні: «Ця війна занадто велика для нього, щоб програти. Він, мабуть, зробив найбільшу стратегічну помилку в новітній історії – точно з часів завершення холодної війни – і зазнав поразки у всіх своїх стратегічних цілях. Питання лише в тому, коли він сяде за стіл переговорів. Хотілося б, щоб це сталося швидше, ніж пізніше, але зараз я доволі песимістичний».

Стубб уточнив, що домовленості про гарантії безпеки набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією. Водночас він підкреслив, що Москва не матиме жодного впливу на цей процес:

«Росія не має жодного голосу у суверенних рішеннях незалежної держави. Для мене питання не в тому, погодиться Росія чи ні. Звісно, ні, але це й не має значення».

На запитання, чи передбачають гарантії готовність європейських країн до військового протистояння з РФ у випадку нової агресії, Стубб відповів: «Це і є суть гарантій безпеки за визначенням».

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть розміщені в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, забезпечувати військову присутність має Європа, хоча й за підтримки Вашингтона.

До слова, Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією.

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії.